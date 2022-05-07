«Якуниных – в ГУЛАГ!» – Лимоновцы в Питере заблокировали «Дом со львами»

07.05.2022  15:54 (Мск), Санкт-Петербург
Владимир Гладков.  
Просмотров:
 
Дзен, Происшествия, Россия, Санкт-Петербург


Несколько нацболов в Санкт-Петербурге перекрыли вход в отель «Four Seasons», принадлежащий выступающему против спецоперации на Украине коммерсанту Андрею Якунину – сыну бывшего главы РЖД Владимира Якунина.

Материалы об акции опубликовали на странице партии «Другая Россия Э.В. Лимонова», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Несколько нацболов в Санкт-Петербурге перекрыли вход в отель «Four Seasons», принадлежащий выступающему против спецоперации...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Пикетчики вышли с лозунгом «Отобрать собственность у предателей Родины!», разбросали соответствующие листовки. Также в руках у нацболов была партийная символика и чёрное знамя с буквой Z.

«Андрей Якунин – гражданин Великобритании, на данный момент проживает в Италии, но это ему не мешает ругать русские войска и порочить нашу русскую землю. Он выступает с антивоенных позиций, а также говорит, что его друзей задерживают на антивоенных митингах. Власть наполнена национал-предателями разного сорта. Эту собственность и этих паразитов необходимо национализировать!» – говорил один из активистов.

Протестующие предложили превратить отель в госпиталь для раненых русских солдат, а также в пристанище для беженцев. Также они потребовали у государства разорвать с фирмой Якунина договор аренды здания – знаменитого «Дома со львами» у Исаакиевской площади, и вернуть его Управлению делами президента.

«Якуниных – в ГУЛАГ! Беженцев – в отель! Отобрать и поделить! Да сверхдержавию, нет сверхбогатым!» – кричали нацболы.

В это время охрана отеля попыталась оттеснить с входа пикетчиков, секьюрити вырывали флаг и громкоговоритель из рук лимоновцев.

«Стандартный номер в «Four Seasons» стоит 52 тыс. рублей в сутки, обед в ресторане – дороже зарплаты воина ЛДНР на передовой за месяц. Не стыдно устраивать пиры во время войны?» – написали активисты на своей странице.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Май 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  


    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть