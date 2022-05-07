«Якуниных – в ГУЛАГ!» – Лимоновцы в Питере заблокировали «Дом со львами»

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Несколько нацболов в Санкт-Петербурге перекрыли вход в отель «Four Seasons», принадлежащий выступающему против спецоперации на Украине коммерсанту Андрею Якунину – сыну бывшего главы РЖД Владимира Якунина.

Материалы об акции опубликовали на странице партии «Другая Россия Э.В. Лимонова», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Пикетчики вышли с лозунгом «Отобрать собственность у предателей Родины!», разбросали соответствующие листовки. Также в руках у нацболов была партийная символика и чёрное знамя с буквой Z.

«Андрей Якунин – гражданин Великобритании, на данный момент проживает в Италии, но это ему не мешает ругать русские войска и порочить нашу русскую землю. Он выступает с антивоенных позиций, а также говорит, что его друзей задерживают на антивоенных митингах. Власть наполнена национал-предателями разного сорта. Эту собственность и этих паразитов необходимо национализировать!» – говорил один из активистов.

Протестующие предложили превратить отель в госпиталь для раненых русских солдат, а также в пристанище для беженцев. Также они потребовали у государства разорвать с фирмой Якунина договор аренды здания – знаменитого «Дома со львами» у Исаакиевской площади, и вернуть его Управлению делами президента.

«Якуниных – в ГУЛАГ! Беженцев – в отель! Отобрать и поделить! Да сверхдержавию, нет сверхбогатым!» – кричали нацболы.

В это время охрана отеля попыталась оттеснить с входа пикетчиков, секьюрити вырывали флаг и громкоговоритель из рук лимоновцев.

«Стандартный номер в «Four Seasons» стоит 52 тыс. рублей в сутки, обед в ресторане – дороже зарплаты воина ЛДНР на передовой за месяц. Не стыдно устраивать пиры во время войны?» – написали активисты на своей странице.