Ялта первой в Крыму отказалась от новогодних трат ради нужд СВО

07.10.2022  13:31 (Мск), Ялта
Любовь Смирнова.  
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Дзен, Крым, Россия, Спецоперация, Ялта


Ялта первой из городов Крыма отказалась от новогодних трат на инсталляции и салюты. Высвобождение средства курорт направит на приобретение необходимого оборудования и одежды на передовую, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Считаю правильным и своевременным присоединиться к числу городов России, которые в этом году  минимизируют траты на празднование Нового года!!! – написала в своем телеграм-канале глава администрации Ялты Янина Павленко. – Да, мы живем в «Городе счастья», в курортном регионе, но салют и новые световые инсталляции немного отложим, до нашей общей Победы. Термобелье, дроны, тепловизоры и прочее, что надо мобилизованным ребятам, сегодня намного важнее… Победа будет за нами!!! Вот тогда обещаю такой салют, какого еще не было в истории Ялты».

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Ялта первой из городов Крыма отказалась от новогодних трат на инсталляции и салюты. Высвобождение...

Сбор всего необходимого для бойцов и жителей новых регионов РФ идет по всему Южному берегу Крыма. В зоне боевых действий нужны теплые вещи, спальники, термосы, перчатки, энергетики и прочее необходимое в холодное время года. На следующей неделе собранная помощь уйдет на фронт.


В канун наступления 2020 года Ялта потратила 85 миллионов рублей на новогоднюю иллюминацию, став самым нарядным городом Крыма. Год спустя Симферополь закупил светящихся инсталляций на 100 миллионов рублей.

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