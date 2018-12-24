Ялта полностью провалила программу восстановления после Украины

24.12.2018, Ялта, Галина Шершнева

Выполнение федеральной целевой программы (ФЦП) развития Крыма и Севастополя в Ялте сорвано по вине подрядчиков.

Об этом в эфире телеканала «Крым-24» заявил вице-премьер Крыма Евгений Кабанов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Ялте четыре объекта ФЦП. Все брошены. Подрядчик сбежал, идет судебная процедура. По ряду объектов возбуждены уголовные дела, но республике от этого ни холодно, ни жарко», – сказал Кабанов.

По его словам один из объектов теперь будет профинансирован за счет регионального бюджета.

«Наверное, будет выполнено дополнительное финансирование из республиканских источников на достройку детского сада на улице Пионерской. Приложим все усилия, чтобы в 19-м году выйти на финишную прямую по достройке. Два года он стоял брошенным», – сказал Кабанов.