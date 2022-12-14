Ялтинские автостоянки принесли бюджету в 10 раз больше денег после избавления от парковщиков

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В Ялте после введения автоматической оплаты доход от парковок вырос в 10 раз.

Если прежде муниципальное предприятие показывало поступления в 450 тысяч рублей в год, то после автоматизации – свыше 5 миллионов рублей, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Доходами от парковок похвасталась глава администрации Ялты Янина Павленко. По ее инициативе почти год муниципальные парковки были бесплатными, пока разрабатывалась и устанавливалась новая система. Она заработала в сентябре 2021 года. Для легкового транспорта часовая стоянка в Ялте обходится в 50 рублей, для грузового – 100 рублей.

«В этом году от платных муниципальных парковок в бюджет города поступило свыше 5 миллионов рублей. Напомню, в 2019-м году, на платных парковках город заработал всего 450 тысяч. К разработке новой системы оплаты парковок мы приступили в конце 2020 года, и до внедрения этой системы в сентябре прошлого года все парковки временно были бесплатными, – отметила Павленко. – Парковщики в жилетках ушли в историю, а с ними и серые схемы. Каждый рубль – в бюджет, а это большая возможность благоустраивать город. Движемся дальше. В этом году функционирует уже не 23, а 35 парковок, а в ближайшие 3 года их будет еще больше».

Задача курортного города обустроить несколько перехватывающих парковок на въезде в Ялту, поскольку основной поток туристов едет на личном транспорте. Но отдыхающие зачастую не понимают, что паркуются на платной стоянке, потому как обозначающих знаков недостаточно. Штраф за неоплату парковочного места в Крыму установили в размере 1 тысячи рублей.