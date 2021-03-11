Ялту предлагают подчинить напрямую Москве

11.03.2021, Ялта, Виктор Орлов

Большая Ялта, где разразились скандалы вокруг застройки старинных парков, должна быть подчинена напрямую Москве. Не только приезжие олигархи, но и местные жители в погоне за прибылью зачастую причастны к уничтожению исторического наследия.

Об этом в своем блоге пишет экс-спикер парламента Новороссии Олег Царев, владеющий в Ялте санаторием имени Кирова, расположенном на территории дореволюционной усадьбы.

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…В Большой Ялте не утихают скандалы, связанные со строительством. Стройка в парке в Алуште, в парке в Форосе. Сносят старые особняки. Облик городов и поселков уродуют безликие коробки и высотки. Все застраивается хаотично, торопливо. Стирается, словно ластиком, вся уютная и старинная красота Крыма. На дореволюционных фотографиях храм Святителя Иоанна Златоуста на Поликуровском холме парил над зеленью обширных парков с белеющими то тут, то там дворцами и особняками. Сегодня храм закрыли многоэтажки, а вид на храм из окон использовали для скорой распродажи квартир: мол, вид у вас на старинный храм и на море. Зато из Ялты теперь храм почти не видно. Частым явлением для Ялты стали гаражи, переделанные на скорую руку в дома. Над гаражом достраивают пару этажей из ракушечника – и вот вам и жилой дом. Старые улочки Ялты быстро обретают вид неких фавел Рио-де-Жанейро. С той лишь разницей, что в Рио трущобы можно сооружать из картона, а у нас с поправкой на зиму из ракушечника.

Читал воспоминания белоэмигрантов, которые получили возможность уже после Отечественной войны в пятидесятых и шестидесятых впервые вернуться на Родину. Они очень ждали возможности приехать домой. Воспоминания из прошлой жизни: Ялта – процветание, роскошь, блеск. Свои ощущения от возвращения они передали словами – все чужое, не родное, как-то все разрушено, тускло, грязновато. Я не могу представить, чтобы они сказали о сегодняшней Ялте. Душа болит.

Когда я был депутатом Верховной Рады, то, приезжая в Ялту, веером рассылал депутатские запросы по незаконным стройкам. Когда уезжал – стройки вновь начинались. Семь гектаров в центре Ялты санатория Кирова мне многократно предлагали застроить многоэтажками. Категорически отказывался.

Санаторий – это то, что осталось от пятидесятигектарного имения графини Барятинской. Остальная территория имения плотно застроена. Мы до сих пор в судах с некоторыми людьми: они правдами и неправдами приватизировали часть бараков и сараев на территории санатория, а теперь под этим соусом желают заполучить под ними землю. Зачем? Чтобы продать ее под строительство многоэтажек в санаторском историческом парке. В Крыму, за исключением нескольких крупных заводов, нет промышленности. Деньги зарабатывать не на чем. Легким способом заработка для целой прослойки чиновников и мелких дельцов стали махинации с курортной землей. Во всем мире неспроста курортные земли не дробят на мелкие кусочки, а предлагают под застройку крупным инвестиционным банкам или компаниям. Большие красивые проекты требуют очень больших денег. И только в Ялте землей торгуют кто ни попадя. Я не против малого бизнеса. Но каждый должен заниматься своим делом. Ялта достойна того, чтобы быть застроенной объектами со стоимостью, начиная от ста миллионов долларов. Если все сейчас застроить высотками, гаражами, сараями, миниотелями и хостелами, то потом негде будет строить. Если сейчас построить строения на всей переданной в частные руки земле Ялты, то Ялты не станет.

Раньше я думал, что если присвоить Ялте статус города-курорта, то ситуация кардинально поменяется. Но внимательно почитал законодательство. Оказывается, статус «города-курорта» не налагает никаких ограничений на застройку. Есть механизм изменений правил застройки через принятие нового устава города и принятия нового генплана. Но вот генплан приняли, и что? Градостроительные скандалы прекратились? – Нет. Значит, эту проблему не решить на местном уровне. Недавно при внесении изменений в Конституцию была предоставлена возможность законом принимать отдельные правила для отдельных федеральных территорий. Другими словами, Госдума может принять отдельный закон и, к примеру, подчинить Большую Ялту напрямую Москве или усложнить застройку, потребовав получение разрешительных документов на строительство в столице – в Москве. В соответствии с законом Ялта сможет получить отдельный бюджет на приведение в порядок территории города.

Разработку правил застройки можно поручить и поставить на контроль самым лучшим всероссийским архитекторским бюро и структурам. Строительство каждого объекта в Ялте должно стать событием всероссийского масштаба.

Пусть не обижаются ялтинцы, но определять, какой быть Ялте, не должны одни лишь ялтинцы. Ялта – это всероссийская жемчужина. С одной стороны, на налоги одних лишь ялтинцев не восстановить Ялту, соответственно, и определять развитие Ялты нельзя доверить исключительно местным жителям – чиновникам, архитекторам и депутатам. В конце концов, многие из выше перечисленных уже проявили себя и приложили руки к тому, что мы имеем сейчас. В царское время градоначальник Ялты назначался напрямую государем, и только ему был подотчётен. В Ялте располагались имения и особняки большинства промышленников и дворян России. Но у них хватало совести, а у градоначальника Ялты полномочий для того, чтобы город не растащили на куски и не застроили хаотично и без плана. Из Ялты сделали образец градостроительства. Мне кажется, надо присвоить Ялте статус города, подчиняющегося напрямую федеральному центру.

Вряд ли кому-то известно, что на месте часовни Св. Николая Чудотворца раньше был холм и его срезали по желанию царя, который, посещая Ялту, пил чай в здании таможни. Царь посчитал что холм загораживал вид для горожан на море — вот и нет теперь холма. Увидел бы царь, до чего довели Ялту неблагодарные потомки! Сейчас уже бороться приходится не столько за вид, сколько за доступ к морю.

Раньше графу Мордвинову на уровне Петербурга после многочисленных совещаний давали разрешение на строительство четвёртого этажа его доходного дома (сегодня гостиница Крым в Графском Проезде). Сейчас вся Ялта утыкана многоэтажками-человейниками, и разрешения на строительство новых многоэтажек продолжают выдаваться.

В Ялте не меньше дворцов, чем в Питере, но все они в плачевном состоянии. А главное – окружающие их парки не имеют никакого статуса: их можно вырубить, а земли застроить многоэтажками. Чехов называл Ялту городом парков. И считал ее красивее Ниццы. Это сегодня не про нас.

Значение Ялты гораздо больше, чем одного из городов на полуострове. Ялта вполне может претендовать на звание Южной столицы России. И только в этом качестве можно сохранить былую красоту, восстановить парки, убрать заборы. Остановить стройки и выкупить назад в госсобственность выданную людям землю. Подчеркиваю – выкупить. Да, эта земля отводилась зачастую с нарушениями закона или через коррупционные механизмы, но ведь люди за неё платили. Я считаю мелким мошенничеством со стороны чиновников и государства, когда через суды и прокуратуру массово забирают обратно у граждан землю, выданную при Украине. Это неправильно. Севастополь так чуть было не довели до взрыва. В заключение один исторический факт: царь землю под своими дворцами выкупал у татар. А мог бы забрать. Но делать этого не стал. Покупал. И дворяне покупали. Это не так дорого. Дороже загубить все в погоне за мелким гешефтом.