Ян Гагин: Украина срывает турсезон в Крыму – как Грузия это делала в Абхазии

Интенсивность атак БПЛА на Крым зависит только от количества поставленных Украине аппаратов и вряд ли привязывается к внешним событиям и датам. Сорвать курортный сезон, подорвать экономическую безопасность Крыма – тоже одна из целей, и даже спорадические налеты способны с ней справиться.

Такое мнение «ПолитНавигатору» высказал советник врио главы ДНР Ян Гагин.

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«Атака дронов, которая за последние сутки произошла в Крыму, далеко не первая, – отметил он. – Раньше были комбинированные, с одновременным участием морских и воздушных дронов. Но, как и прежде, ни один из них не достиг своей цели. Поэтому эффективность этих атак пока близка к нулю. Второй момент – поражение всех объектов, что морских, что сухопутных, говорит о выучке наших ПВО отражать подобные атаки. В данный момент эффективности от них нет, и это, скорее, такие покусывания или уколы. Это даже разведкой назвать нельзя, потому что наши силы и средства они уже выявили, им был нужен какой-то яркий результат, который ими и не был достигнут. Подобные атаки были и раньше, поэтому они не привязаны к чему-то конкретному. Скорее, они показывают беспочвенность угроз взять Крым, что нам «нечем обороняться, нас никто не защитит». Как видим, нас защищает Черноморский флот, который научился отражать любые атаки, в том числе дронов».

Запуск дронов мог осуществляться как с территории Украины, так и с проходящих вдоль побережья кораблей, курсирующих в рамках зерновой сделки. И хоть подтверждения такой версии нет, исключать её не стоит.

«Еще в момент первых атак БПЛА и морских дронов на Севастополь я предполагал, что они могут происходить с судов, которые выходят из Одессы и беспрепятственно проходят вдоль крымского побережья в рамках «зерновой сделки». Чтобы запустить беспилотник или ракету какую-то, не нужны специальные технические средства. Для дрона достаточно катапульты, чтобы запустить ракету, нужна управляющая рельса, которая может быть даже деревянной. Такая вероятность есть, и она остаётся. Потому что можно, не входя в воды Российской Федерации, осуществлять запуск беспилотников и разведчиков с судов, которые участвуют в зерновой сделке. Теоретически это возможно, но доказательств тому у нас нет», – подчеркнул Гагин.

Он добавил, что с территории Крыма запустить БПЛА сложно, поскольку есть радиоконтроль, и в зону его действия попадают все радиоэлектронные средства, принимающие и передающие. И радиоконтроль такую картину бы засёк.

«Если только не запускать БПЛА с очень близкого расстояния, и такая вероятность есть, если есть какие-то спящие диверсионные группы, которые располагают техническими средствами и навыками. Но это маловероятно. Скорее всего, они все заходили с территории Украины. Если говорить о технических особенностях, то дроны небольшие, радиопрозрачные, и засечь такое изделие можно только на близком расстоянии», – предположил эксперт.

По его словам, антидронружья, которые используют на передовой для борьбы с беспилотниками, для охраны границ могут быть бесполезны, поскольку БПЛА не всегда управляются с земли.

«Дронобои, как сейчас называют антидронружья, на передовой используются достаточно эффективно, но оператор должен уметь им пользоваться. По большому счету, боец засекает приближение беспилотника, получает визуальный контакт, направляет антенну, и в этот момент беспилотник должен утратить контроль. Тогда его нужно вести до момента падения. И это в случае, если сам аппарат управляется по радиоэлектронному каналу. Но, если он идёт по системе координат, управляется спутником, тогда дронобойка будет бессмысленна», – пояснил Гагин.

Интенсивность атак напрямую зависит от количества дронов, которые купит или получит Украина. Диверсии могут иметь целью не только конкретное огневое поражение, но и экономическое, потому что в условиях регулярных атак мало кто захочет ехать в Крым отдыхать.

«Подобные диверсии, направленные на туризм, были в отношении Абхазии, когда начали распускать слухи, что грузины отравили ручьи в Абхазии и озера. Тогда это повлияло на туристический сезон, – уточнил Гагин. – Информационная работа – полноправная часть боевых действий. Поэтому я призываю граждан критично относиться к информации, особенно из телеграм-каналов. Их авторы целенаправленно сеют панику, а подобные провокации должны настолько сплачивать, делать сильнее. Недаром с начала СВО мы начали перерождаться из населения в народ».