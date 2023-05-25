Ян Таксюр уже в России: освобождение из застенков киевского режима

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Киевский тележурналист и поэт Ян Таксюр освобождён и находится в России.

Об этом «ПолитНавигатору» сообщил источник, знакомый с ходом процедуры обмена, состоявшейся на линии разграничения.

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Несмотря на онкологическое заболевание, Таксюр несколько месяцев провел в тюрьме, подвергаясь пыткам и издевательствам СБУ. Особую ненависть со стороны бандеровского режима вызывало то, что он, будучи киевлянином, публично выступал за единство с Русской православной церковью, а в стихах на украинском языке говорил о любви к России и осуждал действия захвативших власть неонацистов.

Буквально накануне обмена, 24 мая, суд в Киеве приговорил 71-летнего Таксюра к 12 годам заключения и конфискации половины его личного имущества по обвинению в подрывной работе против Украины.

Судья Антонюк в качестве доказательства такой деятельности в приговоре указал материалы Таксюра под заголовками:

«Фашизм не пройдет, или Знамя Победы во тьме порабощения», «Верните Киеву русскую книгу!», «Всё чаще снится СССР», «Наследники позора, или тени Третьего рейха оживают в полночь», «Внуки гестапо, или Охота на русскую песню», «День позора или «Ложись, Украина», «Не могу жить без России», «Плач на Майдане или траур на Хуторе близ «Рошена», «Бендермон и Патримон… В краю непуганных покемонов», «Будьмо, геи – или непуганные нетрадиционалы», «День стукача, или Нашлась на Пушкина статья», «Дом, который построил Госдеп».

Судья пришел к выводу, что такие материалы вредили суверенитету, территориальной целостности, безопасности Украины, подрывали моральный дух населения и армии, т.п.

В приговоре подчеркивается, что Таксюр «своими умышленными действиями предоставил РФ, ее организациям и представителям активную помощь в осуществлении агрессивного влияния и деструктивной пропаганды».

Интересно, что везде в документе судья Антонюк название страны Россия и Российская Федерация умышленно написал с маленькой буквы.