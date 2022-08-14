Яна Таксюра в Киеве выпустили из СИЗО под залог

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Новости Украины

Украиноязычный поэт и телеведущий Ян Таксюр, который в марте был арестован СБУ за поддержку единства Русской Церкви и обвинён в «госизмене», вышел из СИЗО под залог.

Об этом на своей странице в соцсети сообщила его дочь Мария, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это ещё не свобода. Впереди – борьба с окнозаболеванием – операция, возможное облучение. Также продолжаются судебные заседания, где папа снова будет доказывать свою невиновность. Но мы точно знаем, что с такой огромной поддержкой – выстоим!» – написала она.

Ранее Шевченковский суд Киева отклонил ходатайство об изменении меры пресечения на домашний арест, несмотря на тяжёлое состояние здоровья Таксюра, и назначил сумму залога более миллиона гривен. Был объявлен добровольный сбор средств, что, по всей видимости, возымело результат.