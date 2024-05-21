«Яндекс» остался антироссийским, несмотря на смену собственников

На прошлой неделе нидерландская Yandex N.V закрыла первый этап сделки по продаже 68% акций бизнеса российскому МКПАО «Яндекс», основным владельцем которого является ЗПИФ «Консорциум.Первый» во главе с менеджерами «Яндекса».

Точный состав консорциума инвесторов, выступившего покупателем, не оглашается, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Однако известно, что в него вошли Лукойл, основатель венчурного фонда Leta Capital Александр Чачава, глава депозитария «Инфинитум» Павел Прасс и предприниматель Александра Рязанова.

«Контроль у российских акционеров и менеджмента «Яндекса», — написал советник по корпоративному развитию компании Алексей Кудрин.

Однако зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев публично выразил сомнение в том, что «Яндекс» теперь российская компания. Его возмутило то, что умная колонка «Яндекса» Алиса не отвечает на вопросы об изъятии российских активов в США, про памятники Степану Бандере на Украине и даже врет про расстояние между Киевом и Белгородом по прямой.

«Что тут скажешь? Боятся за тех клиентов, кто не любит Россию? Боятся, что данными о расстоянии между Киевом и Белгородом воспользуется Генштаб России для планирования своих ударов? Боятся, что мир узнает про памятники Бандере и поймёт, что на территории б. Украины нацистский политический режим? С одной стороны, это сильно подрывает доверие к «Яндексу» и его продуктам. А с другой – даёт основания не только для того, чтобы признать сервисы «Яндекса» очень неполными, но даже нынешних менеджеров (не приведи Господь!)… иноагентами», – написал Медведев в своем тг-канале.

Политолог Павел Данилин назвал «Яндекс» компанией предателей.

«Кто такой Гитлер, яндекс колонка Алиса знает это “политический и государственный деятель”. Странно, что не сказала “великий” еще. А кто такой Бандера – говорить не хочет. Так же, как не хочет называть Крым российским. Компания предателей», – написал он.

«Про Крым голосовой помощник говорит: «Есть темы в которых глупость недопустима. Пока промолчу». Так и молчат всей «транснациональной компанией. В своё время в Яндексе пошли на хитрость, вообще убрав с карты государственные границы и оставив только границы регионов. А населённые пункты ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей даны на двух языках – на русском и на украинском. Тот же вопрос надо задать и по поводу другого продукта «Яндекс» – нейросети «Шедеврум», которая категорически игнорирует все запросы, связанные с тем, что ей кажется политикой. Желание менеджеров «Яндекса» жить в какой-то иной России, где нет государственных границ, а Крым непонятно чей – надо купировать. Быстро и жёстко», – поддерживает публицист Сергей Мардан.

Выкрутасы «Алисы» не единственный скандал, связанный с «Яндексом». Новостной портал «Ридовка» рассказывает историю водителя «Яндекс.Такси» Николая, у которого на крыше автомобиля был установлен флажок России. В начале года с Николаем связалась служба поддержки «Яндекс.Такси» и потребовала убрать флаг, потому что он не входит в список «разрешенных предметов» для демонстрации в автомобилях. Сотрудники пояснили: среди клиентов «Комфорт+» бывают люди, которых поездка в машине с российским триколором может принципиально не устраивать и оскорблять.

Николай отказался убирать флажок. Тогда сервис сначала оштрафовал его, потом дал две недели на ликвидацию флага, а когда мужчина отказался убирать «запрещенный предмет», он лишился работы.

Николай намерен судиться, слушания назначены на июнь. После того, как его историю рассказали СМИ, «Яндекс.Такси» заверил, что стандарты работы службы уже пересмотрены, и запрета на размещение государственной символики у компании нет.

Не меньше претензий и к стриминговому сервису «Яндекс.Музыка», который продолжает пиарить украинцев и иноагентов, статус которых не помечается, как требует законодательство.

Так, площадка предлагает к прослушиванию новые треки рэпера-иноагента Noize MC, который недавно выпустил клип про «многострадальный» Ирпень, или певицы-иноагентки Монеточки, которая представляет всех сбежавших и отвернувшихся от страны артисток чуть ли не святыми. У многих музыкантов-русофобов количество прослушиваний в месяц превышает миллионы. Также на «Яндекс.Музыке» выложены записи иноагентов Моргенштерна, Ильи Прусикина (Little Big), Бориса Гребенщикова («Аквариум»), Егора Бортника (БИ-2), Земфиры, Андрея Макаревича, Максима Покровского («Ногу Свело!»).

Такая деятельность «Яндекса» возмутила депутатов Госдумы РФ. Алексей Журавлев обратился к генпрокурору России Игорю Краснову по поводу инцидента в «Яндекс.Такси».

Его коллега Андрей Луговой потребовал от гендиректора «Яндекс» Артема Савиновского предоставить информацию о том, кто заключал договор с сервисом «Яндекс.Музыка» на размещение фонограмм иноагентов, и кто получает вознаграждение от проигрывания песен.

«Площадка остается «местом прибыли» иноагентов. Буду настаивать на организации отдельной «библиотеки» иноагентов, где в одном месте будет сосредоточено их «творчество», с обязательными пометками и аннотациями, а особенно – с блокировкой возможности получения доходов от российских пользователей. Книги, фильмы, музыка, – все, что выходит из-под «пера» иноагентов и попадает в публичное пространство, приносит им доход. Как известно, почти каждый из них платит «мзду» ВСУ, чтобы показывать максимальную лояльность западу. Каждая песня иноагента – потенциально… если не дрон, то снаряд, летящий в наших бойцов и гражданских», – написал Луговой в тг-канале.

Антироссийская политика всегда процветала на «Яндексе». Основатель компании Аркадий Волож в ноябре 2023 года выступил с резким антироссийским заявлением. Он подправил себе биографию в интернете, позиционировавшись как родившийся в Казахстане израильский предприниматель и вычеркнув все упоминания о России. За это бизнесмена освободили от европейских санкций. Ожидалось, что после прихода в «Яндекс» новых инвесторов ситуация изменится, но этого, как мы видим, не происходит.

Политолог-иноагент Станислав Белковский считает, критика Медведева, депутатов и СМИ связана вовсе не с антироссийской позицией «Яндекса», а с травлей лично Кудрина, который курирует его по поручению президента.

«Кудрин – один из ключевых недоброжелателей г-на Медведева в близком окружении РФ-президента. Напомним, г-н Кудрин сам хотел и собирался стать главой РФ-правительства после возвращения г-на Путина в Кремль (2012). Ещё будучи РФ-президентом, в конце сентября 2011, г-н Медведев демонстративно отправил г-на Кудрина в отставку с постов вице-премьера и министра финансов. Не исключено, что в атаку на Яндекс пойдут и другие противники А. Л. Кудрина. И попытаются лишить его статуса/функции куратора ключевой IT-корпорации нынешней РФ», – сочинял Белковский.

С иноагентом согласен политолог Марат Баширов. Он считает, что скандалы вокруг «Яндекса» показывают, что «системные разломы остались». Эксперт считает, будто с этим связано и решение нового главы Счетной палаты РФ Бориса Ковальчука снять мораторий на проверку IT-компаний в России.