«Яндекс.Такси» будет работать в столице Сербии

20.03.2021, Москва, Елена Острякова

Мэрия Белграда ведет переговоры с российской компанией «Яндекс.Такси». Об этом в интервью «Федеральному агентству новостей» заявил мэр столицы Сербии Горан Весич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«На прошлой неделе я встречался с делегацией компании «Яндекс.Такси», скоро мы встретимся в Москве. Они приехали сюда со своим приложением. Так что я надеюсь, что я им открыл путь на сербский рынок, мы будем рады здесь их видеть, а они обещали приехать и работать в Сербии. Один из видов этого сотрудничества — приложения для умного города smart city, которые они могут нам предложить. Они выйдут на рынок и как оператор такси, и станут одной из международных компаний, работающих в Белграде», – сказал Весич.

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Он рассказал, что в Белграде уже работает российская компания Marera, которая вложила средства в более чем 170 тысяч кв. м. недвижимости в Белграде.

«Мы ее действительно очень ценим и уважаем. Эта компания реконструирует старые здания, создавая новые бизнес-центры. Мы, пожалуй, больше всего довольны ей из всех инвесторов, когда речь идет об инвестициях в недвижимость», – сказал Весич.

Он также ожидает, что российские инвестиции придут в систему городских и пригородных электричек.

«На данный момент больше всего инвестиций Россия вкладывает в инфраструктуру. Но с другой стороны, культурное сотрудничество отстает от уровня политического и промышленного, и мне жаль, что это так. У нас блестящее политическое партнерство, и мы чрезвычайно благодарны России за предоставленную поддержку в борьбе за Косово и за её заступничество на мировой арене в целом. Экономическое сотрудничество сейчас вышло на хороший уровень, и становится всё лучше, однако культурное взаимодействие могло бы развиваться и шире. Действительно, могло бы быть гораздо больше российских художников, которые бы приезжали сюда, ровно как и сербских художников, работающих в Российской Федерации — и я считаю, что над этим надо работать», – сказал Весич.