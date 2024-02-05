«Яндексу» отрубили голландско-израильскую голову и приставили новую – пока не понятную

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Нидерландская Yandex N.V. перестанет быть головной компанией группы «Яндекс». Она заключила сделку по продаже основного бизнеса за 475 млрд рублей.

Об этом говорится в сегодняшнем пресс-релизе Yandex N.V., передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Новой головной компанией станет МКАО «Яндекс», зарегистрированная в январе в Калининградской области, а ее основным владельцем – ЗПИФ «Консорциум.Первый» во главе с менеджерами «Яндекса».

«Яндекс» сохранит бизнесы, сервисы и активы группы Yandex N.V. за исключением зарубежных стартапов, созданных основателем «Яндекса» Аркадием Воложем в Израиле. Гендиректором «Яндекса» останется Артем Савиновский.

До 31 июля этого года Yandex N.V. должна сменить название и прекратить использовать бренды «Яндекса».

Точный состав консорциума инвесторов, выступившего покупателем, не оглашается. Однако известно, что в него вошли Лукойл, основатель венчурного фонда Leta Capital Александр Чачава, глава депозитария «Инфинитум» Павел Прасс и предприниматель Александра Рязанова.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что для Кремля принципиально, чтобы «Яндекс» продолжил работу именно в России.

«Похоже с Яндексом яйца разложат по разным корзинам. Лукойл, Газпром уже известны, но в целом будет около 10 инвесторов, говорят. Но, это наши крупные предприниматели, которым доверяет Президент Путин. Яндекс слишком значимая компания, чтобы упускать её из фокуса внимания власти», – написал политолог Марат Баширов.

Его либеральный коллега-иноагент Станислав Белковский уверен, что в состав консорциума войдут братья Юрий и Михаил Ковальчуки, которые считаются особо приближенными к президенту РФ Владимиру Путину.

«Практически нет сомнений, что контроль над «Яндексом» в конечном счёте достанется группе гг Ковальчуков. Поскольку именно это соответствует неформальному распределению обязанностей в близком окружении Путина. «Налог на выход» в сделке «Яндекса» может составить 10%», – написал Белковский.

«Яндекс» позволял себе откровенно антироссийские диверсии. Весь его топ-менеджмент демонстративно покинул Россию после начала СВО. В марте 2022 года в сеть были слиты личные данные пользователей сервиса «Яндекс.Еда». Миллионы номеров телефонов, адресов (даже с кодами домофонов) и реальных имен россиян стали доступны, в том числе, ЦИПСО и украинским террористам. Позже появилась информация о том, что семьям участников СВО звонили и наведывались неизвестные.

Полагают, что за диверсией стоял бывший глава «Яндекс.Лавки» Илья Красильщик, на которого СК РФ позже завел уголовное дело за распространение фейков о Буче и других событиях СВО. Сейчас, скрываясь за границей, он ведет проект «Служба поддержки», который «помогает пострадавшим от действий России».

Отметилось подрывной деятельностью и другое приложение – «Яндекс.Музыка». Там свободно размещаются треки «Горить москаль», «Я иду в ВСУ», «Батько наш Бандера», «Червона калына». Если учесть, что «Яндекс» заблокирован на Украине, предназначена эта продукция явно для россиян. С другой стороны, музыканты, поддерживающие Донбасс, регулярно сталкиваются с проблемами при размещении и с «выдачей» своей музыки. Треки не попадали в рекомендации и плейлисты, поэтому не получали просмотров.

В июле 2022 года компания Воложа обменялась активами с лояльной России «ВКонтакте». Соцсеть забрала себе «Дзен» и «Яндекс.Новости», лишив «Яндекс» возможности влиять на информационную повестку.

В ноябре 2023 года с резким антироссийским заявлением выступил основатель компании Аркадий Волож. Видимо поэтому либералы сейчас оплакивают сделку по окончательному разделу «Яндекса», после которого компания станет российской.

«Яндекс» мог бы быть одним из мировых чемпионов, но геополитика, престиж и «величие» страны решили иначе. Не уверен, что компания, в итоге, сможет выдержать все эти флюктуации и сохраниться как нечто передовое и конкурентноспособное. Еще одна потеря», – скорбит в своем тг-канале политолог-либерал Андрей Никулин.

Экономист Никита Кричевский, напротив, оценил сделку крайне позитивно. Он отмечает, что ради нее валюта не будет изыматься с российского рынка, а падение акций «Яндекса» на 9% считает кознями тех, кто в сделку не вошел.

«Насколько я знаю, в конфигурации покупателей изначально закладывались компании, для которых расплатиться с Yandex N.V. в валюте большого труда не составит. Больше того, одним из базовых условий вхождения в пул покупателей было аккумулирование таких средств на зарубежных счетах. Пылесос на валютном рынке включаться не будет. Что до утренней просадки акций «Яндекса», то я отношу ее к негативным эмоциям, охватившим «неудачников» этой сделки. Неважно, кто купил «Яндекс», важно кто управляет компанией. А управлять будут те, кто привели «Яндекс» на сегодняшние вершины. Причем, с сохранением внутренних ценностей, от корпоративной культуры до управленческих практик», – пишет Кричевский.

Политолога Максима Жарова настораживает, что большая часть сделки будет осуществлена наличными, причем не рублями, а юанями.

«Очередные новости о продаже «Яндекса» довольно скандальные. Тут и оплата кэшем (в китайских юанях!). И тот факт, что в распоряжении Воложа остаётся дата-центр в Финляндии, на который «завязаны» многие тайны Яндекса. Наконец, самая главная новость, ее узнаем из релиза — это то, что переговоры о «разделе рынков» между Воложем и теми лицами, на которых реально будет записан как бы «российский» Яндекс, ещё только ведутся. Так что это не конец мучений с продажей «Яндекса», а лишь только очередное их продолжение. И если в конце концов, по итогам этих мучений Кудрин будет признан в России иноагентом, удивляться этому не придётся», – пишет Жаров.

Историк Борис Якеменко уверен, что «Яндекс» наконец станет российским.

«Россия удерживает за собой статус государства с суверенной IT-отраслью, собственным поисковиком мирового уровня, современными собственными сервисами такси, доставки и т.д. Далеко не каждая страна в мире обладает таким набором своих цифровых инструментов, и далеко не каждая российская компания имеет перспективные проекты за рубежом. Дальнейшее развитие Яндекса в России удержит в компании и стране огромное количество IT-специалистов, даст стимул для получения соответствующего образования новым поколениям. Немногие частные компании в России обладают всемирно известным брендом. Важно, что ни один из пайщиков ЗПИФ – нового владельца Яндекса – не находится под санкциями. То есть проекты за рубежом можно будет продолжить», – утверждает Якеменко.