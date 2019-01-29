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29.01.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Выборы, Политика, Украина
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«Янина Соколовская – крыса, сбежавшая с корабля Порошенко»

Украинская журналистка Янина Соколовская, известная своими русофобскими выступлениями в эфирах российских ток-шоу, похоже, лишилась денежной поддержки штаба действующего президента Петра Порошенко и переметнулась к лидеру «Радикальной партии» Олегу Ляшко, спонсором которого называют олигарха Рината Ахметова.

Об этом в своем видеоблоге заявил политолог Александр Семченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В доказательство своих слов он приводит недавнее выступление Соколовской в эфире телеканала NewsOne, где журналистка на протяжении одной программы несколько раз призвала брать пример с Ляшко, поддержав его «радикализм».

«Человек, который вливает в уши народу всякое дерьмо с экранов телевизоров… Янина Соколовская – крыса, сбежавшая с корабля Петра Алексеевича Порошенко, почувствовавшая, что этот корабль тонет. А, может быть, просто ей места не нашлось, не дали ей корочки хлеба, намазанной маслом и посыпанной икрой. В последнее время она обхаживает другого кандидата в президенты, Олега Ляшко, «Радикальная партия», – заявил Семченко.

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