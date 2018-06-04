04.06.2018, Москва, Владимир Гладков

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Янина Соколовская обвинила Россию в том, что Кличко стал мэром Киева

Неадекватные украинские политики пришли к власти на волне сопротивления России, а потому Москва за них в ответе.

Об этом в эфире программы «Время покажет» на «Первом канале» заявила главный редактор издания «Известия в Украине» Янина Соколовская, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В ходе программы ведущий Артём Шейнин отметил, что во многих государствах есть странные люди, но Украина переплюнула всех.

«Много у каких стран есть сложности с отдельными людьми. Но у вас (на Украине – ред.) сложности с людьми, которые являются президентом страны, руководителем службы безопасности, генеральным прокурором и так далее. У вас сложности с небольшим количеством людей, которые управляют вашей страной», – сказал ведущий.

«А если мы будем танцевать от печки, то мы увидим, что эти люди могли прийти к власти только на волне сопротивления вам (России – ред.), только благодаря этому они могли подняться», – парировала Соколовская.

«То есть, мы виноваты?» – уточнил ведущий.

«В мирной, спокойной Украине эти люди не могли стать мэрами Киева. А теперь они руководят страной. Это вам «спасибо», – ответила Соколовская.