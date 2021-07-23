Янина Соколовская предложила шантажировать Россию газоснабжением Приднестровья

23.07.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Единственное, чем может Украина торговаться с Россией по вопросу продолжения прокачки газа через украинскую ГТС, – это угрозами лишения возможности газоснабжения Приднестровья.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявила известная своими русофобскими выступлениями в эфирах российских ток-шоу украинская журналистка Янина Соколовская, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Соколовская заявила, что Украина в торгах с Россией также может использовать вопрос отмены дискриминационного для русских закона о коренных народах.

«Мы получили закон о коренных народах. Хотя надо было назвать «о народах Крыма», потому что в законе есть караимы, кырымлы и крымчаки, но абсолютно нет русинов, к примеру. То есть, сыро написано, писали это в пику России. Видно, что Россию это достало. Путин всё время об этом законе говорит. Видно, что этот закон им неприятен. Видимо, на отмене этого закона будут торговаться, чтобы сохранить некие объёмы прокачки газа через Украину. Видимо, стратегия такая. Я думаю, что нам понятно, что стратегия эта слабоватая. И вряд ли она выдержит критику испытанием временем», – сказала журналистка.

По ее словам, единственным козырем Киева является газоснабжение Киева.

«В 2023 году начнутся переговоры, которые определят, какие объёмы прокачки сохранятся через Украину, и сохранятся ли. Единственное, что говорит в нашу пользу, это то, что если через Украину не будут качать, то Приднестровье замёрзнет, а это пророссийский регион, и не могут дать ему замёрзнуть, поэтому, какое-то количество газа всё равно прокачают. Но это не очень украинская стратегия. Это использование чужой ситуации в своих интересах», – спрогнозировала Соколовская.