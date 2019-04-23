Янина Соколовская: Зеленский продолжит проект Антироссия

23.04.2019, Москва, Владимир Гладков

Владимир Зеленский будет вынужден продолжать движение Украины в направлении, определенном Петром Порошенко. Об этом в эфире российского ТВ заявила украинская журналистка Янина Соколовская.

Она прогнозирует, что команда Зеленского во многом будет состоять представителей старой системы, без которых государственный аппарат не удержать.

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«Первый лозунг украинских националистов – это «всэ и нэгайно», люди хотят всё и немедленно. Порошенко не может дать немедленно, он закладывает основу, теперь на этой основе, действительно, будет произрастать украинское государство.

Всё-таки вопрос, что будет делать сейчас Зеленский? Мне абсолютно все равно, что он говорит, потому что он просто не соображает, что он говорит, это генератор случайных политических терминов.

Первое, что он будет делать, и это неизбежно, это продолжит проект «Антироссия», потому что иначе этот зелёный цвет исчезнет напрочь, потому что во многих семьях, практически в каждой, есть погибшие, 13 тысяч погибли за что-то…

Второе, кто будет заниматься политическим сектором. Судя по тому, кто вокруг него все эти дни, я этот вопрос всё время изучаю, рядом с ним люди из Центра Разумкова. Центр Разумкова – это структура Гриценко, скорее всего, туда войдёт Гриценко (экс-министр обороны времен Виктора Ющенко, – ред.).

Кто займётся экономическим вектором – это Олег Устенко, руководитель фонда Блейзера, толковый экономист, прогнозист и так далее, скорее всего, банковским сектором будет заниматься он. Вот, собственно, два персонажа, которые есть. Что он будет делать дальше, как они его поведут, будет ли он слышать – непонятно.

Я надеюсь, что он за это время начнёт заниматься просто украинским языком, его изучением, пригласит работать команду профессионалов – и тут украинцы с удивлением столкнутся с тем, что, сколько за новые лица не голосуй, все равно придут работать люди, которые умеют работать системно. Это будут люди и от Тимошенко, и от Гриценко, и от Тягнибока неизбежно, и от радикалов неизбежно», – добавила украинская пропагандистка.