Янина Соколовская: Зеленский списан, США сделали ставку на Залужного

США сделали ставку на главкома ВСУ Валерия Залужного как на следующего президента Украины на смену Владимиру Зеленскому.

Об этом в интервью израильскому обозревателю Александру Вальдману заявила киевская журналистка Янина Соколовская, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Она пояснила, что, согласно логике американцев, Залужный – это тот человек, который будет способен продолжать войну, и при нем Украина останется барьером между Россией и Западом.

«Учитывая, как сейчас активно развивается его предвыборная кампания, ненавязчиво, какая она профессиональная, какая она доскональная и, судя по тому, что мне рассказывают информированные источники, я понимаю, что американцы поставили на Залужного и вложились в его кампанию. Это просто очевидно.

Раз они поставили на Залужного и не поставили на Зеленского, то тут двуходовка, которая не требует сложных доказательству – Западу важен не Зеленский, Западу важно, чтобы Украина выполняла функции барьера между Россией и западным миром.

И пока Украина эти функции выполняет, то, в принципе, все их устраивает, они будут финансировать. И уже даже в Штатах без стеснения говорят, что 60 миллиардов для Украины – это инвестиция в безопасность», – заявила Соколовская.