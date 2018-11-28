28.11.2018, Киев, Владимир Гладков
 
Политика, Россия, Украина
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Янине Соколовской указали на проституцию

Обслуживающая киевский режим некогда пророссийская журналистка Янина Соколовская, несмотря на «войну» с Россией, продолжает получать деньги в Москве за участие в многочисленных ток-шоу.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил военный историк и журналист Юрий Дудкин, передает корреспондент «ПолитНавинатора».

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«Русский убивает русского, украинец убивает украинца. А предатели вы, которые ездят сюда в Россию во время военного положения, зарабатывают деньги и работают в российских СМИ. Вот это вы предатели. Вы были предателями и будете предателями», – пристыдил он Соколовскую.

Напомним, что ранее Владимир Жириновский назвал Соколовскую “последней дрянью” за ее слова в поддержку открытия штаба НАТО под Одессой.

Соколовская до Евромайдана считалась одной из пророссийских журналисток Киева, возглавляла украинскую редакцию газеты «Известия».

Даже после переворота 2014 года Соколовская публиковала в «РИА Новости-Украина» репортажи, лояльные к участникам Русской весны в Крыму.

Однако затем сменила амплуа и стала участницей ток-шоу в Москве в роли защитницы режима Петра Порошенко.

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