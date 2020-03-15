Янину Соколовскую поставили на место в эфире российского ТВ

15.03.2020, Москва, Владимир Гладков

Российский писатель, бывший комбат одного из подразделений в ДНР, а ныне лидер новоиспеченной партии «За правду» Захар Прилепин должен покаяться за свои поездки в Донбасс, поддержку «сепаратистов» и героизацию участников войны против бандеровской Украины.

Об этом в эфире телеканала «ТВЦ» заявила украинская журналистка Янина Соколовская, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ваша поездка в Донбасс – это не просто участие в незаконном военном формировании и убийство русскоязычных людей, и потакание этому. Это героизация войны. А в войне, на самом деле, ничего хорошего нет. Это убийство людей, плюс в Донецке в это время «отжимали» имущество, кого-то избивали, кого-то загоняли в подвалы, а над всем этим сидели вы, как советник Захарченко, и обрамляли это как героику войны.

Я думаю, вам нужно как можно быстрее покаяться за то, что вы сделали, объяснить, что война – это не прекрасно, не идиллия, не комиссары в пыльных шлемах, а совсем друга история», – потребовала Соколовская.

В ответ на обвинения Захар Прилепин объяснил, что народ Донбасса встретил помощь из России с радостью, местные жители просили как можно скорее ввести русские войска, а вот героизируют военных преступников именно в Киеве.

«Начиная с 2014 года, до того, как стать советником Захарченко, а я не стал бы им, если бы просто приехал из России, я исколесил весь Донбасс с гуманитарными грузами. Объездил десятки, если не сотни, деревень и городков, и общался с аномальным количеством людей.

Если бы в каждом дворе и доме, куда я приезжал, мне бы кричали: «Проклятые москали, убирайтесь из нашей страны – пока вас не было, не было и войны» – всё то, что произносят наши украинские коллеги и оппоненты на наших телевизионных встречах, моё сердце бы дрогнуло, и я бы, конечно, подумал: «Господи, что происходит, зачем мы вообще сюда припёрлись?».

Но за этот год поездок не было ни одного случая, когда люди бы так отреагировали. У меня были тысячи случаев, когда люди говорили: «Пускай Россия введёт войска, приходите, спасите нас, пожалуйста, почему вы до сих пор не присутствуете здесь полноценно?». Вот про это были разговоры, были бесконечные просьбы. И, конечно, было ощущение абсолютного братского растворения в тех людях, которые ждали меня, я их узнал, и они меня узнали.

Почему вы мне предлагаете не героизировать войну, а не там, в Киеве, выступаете, и не говорите: «Идите к чёрту, поганые добровольцы, «Азов», Билецкий, яроши, и все поганцы, которые устроили войну?» – возмутился Прилепин.

Соколовская ответила, что на Украине мародёров, насильников и бандитов, якобы, судят и садят, а войну не героизируют.