Янукович едва не сдал чернозём Новороссии китайцам, но напоролся на майдан. Теперь всё наше

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Американская инвестиционная компания BlackRock скупила половину сельхозугодий Украины, и теперь ее акционеры бегают вокруг украинских черноземов, поскольку именно они стали настоящей причиной Майдана в 2013 году.

Об этом в эфире «Первого севастопольского» заявил экс-нардеп Украины Олег Царёв, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В 2013 году Янукович начал готовить земельную реформу с продажей земли, стал создавать земельный банк и вести переговоры и с китайцами, и с окружением Байдена, что будут скупать украинскую землю. Если бы Украина вместе с Россией и Казахстаном создали бы свой зерновой ОПЕК, то это составило бы более 30% зерновых мира. Можно обходиться без нефти, без газа, без айфонов, но без пищи обходиться нельзя. И если бы этот проект был выполнен, то Россия с Казахстаном и Украиной фактически контролировали бы весь мир», – отметил он.

По словам нардепа, Янукович вел переговоры с американцами. Но в какой-то момент ему показалось, что с китайцами работать выгоднее. И когда он отказался подписывать соглашение об ассоциации с Евросоюзом, что после послужило формальным поводом к Майдану, поехал в Китай.

«По моей информации, там велись переговоры про все, и про сельское хозяйство. Многие уверены, что именно это послужило настоящей причиной Майдана. Потому что за украинскую землю и украинский чернозем сколько было войн?! Гитлер приходил за украинским чернозём. Он не собирался уходить дальше Урала, он не собирался оккупировать всю Россию – на кону всё время звучали украинские чернозёмы. Это великое богатство, отвоёванное русским оружием и политое русской кровью. И поэтому ставки очень высоки. А здесь, в новых условиях, можно не завоевывать – можно сделать революцию, можно купить», – подчеркнул Царёв.