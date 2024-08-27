Янукович едва не сдал чернозём Новороссии китайцам, но напоролся на майдан. Теперь всё наше

Любовь Смирнова.  
27.08.2024 21:56
  (Мск) , Севастополь
Просмотров: 668
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Земля, Зерно, Китай, Новороссия, Общество, Политика, Россия, Русская Весна, Спецоперация, США, Украина


Американская инвестиционная компания BlackRock скупила половину сельхозугодий Украины, и теперь ее акционеры бегают вокруг украинских черноземов, поскольку именно они стали настоящей причиной Майдана в 2013 году.

Об этом в эфире «Первого севастопольского» заявил экс-нардеп Украины Олег Царёв, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Американская инвестиционная компания BlackRock скупила половину сельхозугодий Украины, и теперь ее акционеры бегают вокруг...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«В 2013 году Янукович начал готовить земельную реформу с продажей земли, стал создавать земельный банк и вести переговоры и с китайцами, и с окружением Байдена, что будут скупать украинскую землю. Если бы Украина вместе с Россией и Казахстаном создали бы свой зерновой ОПЕК, то это составило бы более 30% зерновых мира.

Можно обходиться без нефти, без газа, без айфонов, но без пищи обходиться нельзя. И если бы этот проект был выполнен, то Россия с Казахстаном и Украиной фактически контролировали бы весь мир», – отметил он.

По словам нардепа, Янукович вел переговоры с американцами. Но в какой-то момент ему показалось, что с китайцами работать выгоднее. И когда он отказался подписывать соглашение об ассоциации с Евросоюзом, что после послужило формальным поводом к Майдану, поехал в Китай.

«По моей информации, там велись переговоры про все, и про сельское хозяйство. Многие уверены, что именно это послужило настоящей причиной Майдана. Потому что за украинскую землю и украинский чернозем сколько было войн?! Гитлер приходил за украинским чернозём. Он не собирался уходить дальше Урала, он не собирался оккупировать всю Россию – на кону всё время звучали украинские чернозёмы.

Это великое богатство, отвоёванное русским оружием и политое русской кровью. И поэтому ставки очень высоки. А здесь, в новых условиях, можно не завоевывать – можно сделать революцию, можно купить», – подчеркнул Царёв.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Август 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть