11.06.2020, Киев, Михаил Рябов
 
Донбасс, Минский процесс, Политика, Украина
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Янукович может появиться на переговорах по Донбассу


Украина нашла еще одну уловку, чтобы затягивать переговоры по Донбассу – вчера Киев включил в число участников видеоконференции бежавших из Донецка антироссийски настроенных журналистов Дениса Казанского и Сергея Гармаша.

Российский чиновник, участвующий в переговорах по Донбассу, заявил газете «Коммерсант», что ситуация может дойти до абсурда.

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Он назвал вовлечение Киевом в переговоры альтернативных представителей Донецка и Луганска «отвлекающим маневром», демонстрирующим нежелание украинской стороны выполнять Минские соглашения и договоренности, достигнутые на декабрьском саммите «нормандской четверки» в Париже.

К примеру, в ответ ЛДНР могут ввести в переговоры бывшего президента Украины Виктора Януковича, объявив его представителем украинской стороны

«Киев не может сам назначить представителей конфликтующей стороны. Их должен Донецк и Луганск представлять. А если ДНР и ЛНР приведут экс-президента Украины Виктора Януковича и будут с ним говорить об урегулировании конфликта?» – цитирует издание чиновника, пожелавшего не называть своего имени.

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