Янукович написал обращение – эксперты назвали его образцом «эталонной трусости»

17.08.2021, Киев, Ольга Козченко

Новости Украины

В сети появилось обращение к соотечественникам свергнутого в 2014 году путчистами-майданщиками президента Украины Виктора Януковича, который фактически признался , что потакал русофобскому курсу на бандеризацию страны.

Обращение, передает корреспондент «ПолитНавигатора», было опубликовано РИА Новости, а также адвокатом Януковича Виталием Сердюком в социальной сети.

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Экс-президент вспоминает, что, получив независимость, в 1990-е Украина продолжала экономическое сотрудничество с Россией, но затем эти связи начали ослабевать из-за «постепенной «вестернизаци» внешней политики официального Киева, которая происходила под давлением национал-патриотов и Запада».

«Компромиссом между этой тенденцией и стремлением сохранить полноценное сотрудничество с РФ, стала внешнеполитическая многовекторность», – считает Янукович.

По его словам, Запад был против партнерских отношений Киева с Москвой, а потому провоцировал «нарастание внутриполитической напряженности в Украине и перерастание ее в открытый конфликт между оппозицией и действующей властью».

«Мы знали об этой угрозе и делали все, чтобы предотвратить катастрофу. Мы обеспечивали свободу слова даже в тех случаях, когда эта «свобода» посягала на устои государственности; мы не препятствовали праву жителей западных областей воздвигать памятники тем, кого они считали своими национальными героями даже ценой оскорбления исторической памяти жителей Юго-Востока; мы не преследовали членов националистических организаций полагая, что они оценят толерантность государства; мы на многое закрывали глаза», – признает свергнутый политик.

Впрочем, он тут же оговаривается, что это не была ошибочная политика.

«Государственный переворот, произошедший в 2014 году, не был результатом нашей «мягкости». Он был предопределен реализацией проекта «Украина как Антироссия», и если мы примем этот постулат как данность, то все станет на свои места», – считает экс-президент.

Далее он говорит много в целом правильных слов: критикует оголтелую украинизацию, курс на конфронтацию с Россией, зависимость от США, попытки втянуть Украину в НАТО и так далее. Также заявляет, что при нем люди жили лучше. Резюмируя, экс-гарант надеется на позитивные изменения в стране.

«В сущности, для этого требуется не так много: просто проголосовать на выборах за тех, кто умеет управлять государством, кто знает, что такое законы экономики, кто ценит право человека разговаривать на родном языке, ходить в церковь, которую считает своей духовной обителью, кто живет любовью к ближнему, а не ненавистью. Так обязательно произойдет. И не в каком-то необозримом будущем, а в ближайшей исторической перспективе. Так будет. Я знаю это и верю в это. Потому что верю в мудрость нашего народа, в его силу и стремление обрести реальную Независимость», – констатирует Янукович.

Его обращение наткнулось на резкую критику в социальных сетях.

Так, покинувший Харьков под угрозой репрессий политтехнолог Констатин Долгов считает, что Янукович умудрился «Открыто признаться в том, что ты вытирал ноги о своих избирателей, оскорблял их историческую память».

«И надо же – это тупорылое создание за семь с лишним лет даже не смогло осмыслить произошедшее и продолжает вещать абсолютную, фантастическую дичь! На совести Януковича кровь десятков тысяч людей. Если бы не его эталонная трусость, всех этих жертв можно было избежать. Хотя о какой совести можно говорить? Это чмо спокойно сидит в своей Барвихе, бухает, жрёт и ни капельки не рефлексирует. А, нет, оно ещё к соотечественникам обращается для чего-то. Видимо, рассчитывает вернуться в большую политику. Поразительная тупость. Поразительная!», – пишет Долгов в соцсети.

Отреагировали на обращение и в ДНР.

«Только Вы и Ваше желание усидеть на трёх стульях, а в дальнейшем и Ваша трусость, Виктор Фёдорович, были одним из ключевых элементов в реализации этого плана. Вы предали своих силовиков, предали свой народ и сбежали. Лучше бы, Вы, Виктор Фёдорович, просто молча сидели и не отсвечивали, в очередной раз напоминая всем об этом вот всём», – высказался замминистра информации ДНР Даниил Безсонов.

«Пророссийский» Янукович рассказал о том, что он лично принимал непосредственное участие в проекте «Анти-Россия», не мешая, а где-то и помогая украинским нацистам расти и развиваться, давая им возможность открыто проповедовать антироссийские и ксенофобские нарративы; не препятствовал финансируемым извне организациям и движениям, которые в 2014 году осуществили госпереворот и изгнали его из страны. За этот урок спасибо Януковичу от руководства Белоруссии, России и ряда других стран», – делает вывод депутат парламента ДНР Владислав Бердичевский.

«Янукович, лучше бы ты просто промолчал…», – пишет в своем телеграм-канале журналист Александр Коц.