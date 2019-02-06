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06.02.2019, Москва,   Галина Шершнева
 
Донбасс, Украина
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Янукович о прогулках по Ростову: Как будто я иду в Донецке – «здрасьте-здрасьте»

Бывший президент Украины Виктор Янукович признался сегодня на пресс-конференции в Москве, что чувствует себя в Ростове, как в Донецке.

Об этом он сегодня заявил на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Почему бы не открыть избирательный участок в Ростове, где полным-полно украинцев. Я выхожу иногда прогуляться, как будто я иду в Донецке: здрасьте-здрасьте. В Ростове сегодня реально куда ни глянь — украинцы. Почему бы не проявить доброжелательность к людям, которые мечтают вернуться на родную землю», – сказал Янукович.

По его словам, сначала украинцы в Ростове обвиняли его в случившемся на Украине, но потом перестали.

«С ними невозможно говорить: слезы наворачиваются. Я наслушался всяких обвинений. Но сейчас мы понимаем, что оказались в равных условиях. Фактически нас изгнали с родной земли — людей, которые приносили столько благ государству», – сказал Янукович.

Ранее СМИ сообщали, что Янукович живет на самом деле не в Ростове, а в Подмосковье.

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