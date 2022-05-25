Янукович остался без адвокатов – у президента-беглеца нет возможности ввозить наличку на Украину

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Новости Украины

Киевское адвокатское объединение Aver Lex больше не защищает экс-президента Украины Виктора Януковича. Об этом в Facebook сообщил партнер Aver Lex Виталий Сердюк.

«Соответствующее сообщение о прекращении Договора между Виктором Януковичем и АО Aver Lex о предоставлении правовой помощи направлено в Офис Генерального прокурора и все уголовные производства, где адвокаты выступали защитниками или представителями потерпевшего», – отметил уже экс-защитник Януковича.

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Сердюк добавил, что договор между адвокатским объединением и Виктором Януковичем прекратил действие еще 28 апреля 2022 года.

Ранее в интервью Сердюк рассказывал, что в 2017 году гонорар Януковича по делу о так называемой “госизмене” составлял 1/5 всего бюджета Aver Lex. Поскольку счета экс-президента и его сына были заблокированы, то деньги якобы наличными ввозились через границу по 10 тысяч евро на человека, потому что такая сумма не требует декларирования.

Адвокатское объединение Aver Lex начало представлять интересы Виктора Януковича после его вынужденного бегства из Украины в Россию после вооруженного переворота в Киеве и угрозы жизни со стороны оппозиционных боевиков и переметнувшихся на сторону заговорщиков силовиков.

В январе 2019 года Оболонский райсуд Киева в ходе фарсового процесса признал Виктора Януковича “виновным” в госизмене и “пособничестве в планировании, подготовке, решении и ведении агрессивной войны” и заочно приговорил к 13 годам тюрьмы.

В марте 2021 года Киевский апелляционный суд отклонил апелляцию адвокатов Януковича. Вместе с тем, ЕС снял с Януковича санкции, поскольку Украина за 8 лет так и не смогла аредоставить доказательств совершения экс-президентом вменяемых ему преступлений.