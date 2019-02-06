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06.02.2019, Москва,   Галина Шершнева
 
Донбасс, Политика, Украина
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Янукович по-прежнему считает правильным, что не «сломал хребет» майданщикам

Порошенко должен договориться о мире с представителями ЛДНР, хотя его за это будут критиковать.

Об этом он сегодня на пресс-конференции в Москве заявил бывший президент Украины Виктор Янукович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нужно сесть за стол переговоров с гражданами Украины, которые проживают в Донбассе. Так, как это делал я на переговорах с оппозицией, за что меня критикуют пять лет мои сторонники. Мол, с ними не за стол нужно было садиться, а одевать хорошие ботинки и перчатки, чтобы руки о них не попачкать, и поломать им хребет. Вот, что мне говорят люди», – сказал Янукович.

По его словам мирный исход конфликта зависит «от состояния души» Порошенко.

«Все зависит от состояния души Порошенко. У него нет желания заканчивать войну, которая она позволяет ему удерживать власть. Порошенко обязан сесть за стол переговоров. Это путь к преодолению конфликта», – сказал Янукович.

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