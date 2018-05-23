23.05.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Янукович получил поддержку там, откуда не ждал

Украинский артист Иво Бобул заявил, что четвертый президент Украины Виктор Янукович «был хорошим человеком» и хозяйственником.

Об этом он заявил в эфире телеканала 112, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, Януковичу нужно было остаться в стране и довести свое дело до конца – это могло бы помочь избежать нынешнего состояния страны.

«В свое время поддержал Януковича, потому что я знал его лично. Знал семью. Очень хороший человек был, очень, поверьте мне. Когда он еще не был даже премьером. Я имел честь сыграть свадьбу младшему сыну. Я с ним познакомился там. Довольно нормальный человек, хозяин. Я видел, что там, хозяйственный был… Свита делает короля, ему надо было подумать, кто же его окружал. Я тут ему не судья. Судья там, наверху. Я не имею права судить. Я считаю, что ему нужно было остаться. Мое мнение. Несмотря ни на что, как бы не сложилось, он должен был здесь остаться и довести это до конца. Может быть, если бы он остался, может быть, этого и не было бы», – заявил Бобул.