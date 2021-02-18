Янукович, Портнов и все-все-все так ничему и не научились

18.02.2021, Варшава-Киев, Олег Хавич

Новости Украины

О французских Бурбонах после реставрации монархии говорили, что «они ничего не забыли и ничему не научились». Поскольку «украинские Бурбоны» (я имею в виду Виктора Януковича и его окружение) не имеют никаких шансов вернуться к власти на Украине, то они предпочли всё забыть – но тоже ничему не научились. Об этом свидетельствует их реакция на очередную годовщину начала вооружённого государственного переворота.

Взять, к примеру, заместителя главы Администрации президента Украины в 2011-2014 годах Андрея Портнова. Своё саркастическое поздравление, опубликованное утром 18 февраля, он начал адекватно: «С седьмой годовщиной вооружённого переворота и массовых беспорядков вас, дорогие друзья». Однако дальше оказывается, что этот переворот был плохим потому, что сыграл на руку… России. «Семь лет назад легкомысленные преступники заложили основы потери наших территорий, утраты экономических рынков, передачи страны во внешний менеджмент, безнаказанности бандформирований и раскола общества. Так хорошо в интересах северного соседа раньше ещё никто не справлялся. С годовщиной!» –восклицает человек, ответственный за «реформу правосудия» во времена Януковича.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

Напомню, именно вследствие этой реформы русский язык был изгнан из залов судебных заседаний и реестра судебных решений Украины.

...

С другой стороны, может быть, доктор юридических наук Портнов метает критические стрелы в главного организатора «Майдана» – Виктора Януковича, ныне пребывающего как раз на территории «северного соседа»? Ведь адвокаты беглого президента ещё вечером 17 февраля опубликовали подписанное им обращение к соотечественникам, поводом для которого, правда, послужила не годовщина трагических событий 2014 года, а решение Верховной Рады относительно их героизации. И что мы читаем в этом документе?

... Оказывается, одним из негативных последствий «Майдана» была… «аннексия Крыма». Райтеры экс-президента сделали реверанс в сторону крымчан, признав, что они стали отвергнутыми в «новой» Украине, но выдавить из себя хотя бы слова «свободное волеизъявление на референдуме 16 марта 2014 года» уже не смогли.

...

При этом Виктор Янукович ни в вышеупомянутом обращении, ни во всех предыдущих заявлениях не признаёт за собой никакой вины за произошедшее на Украине в 2013-2014 годах. А дело ведь не только в том, что тогдашний президент не исполнил свои конституционные обязанности по защите страны и большинства её сограждан от враждебной атаки со стороны «Майдана».



... С моей точки зрения, именно Янукович и его окружение были главными организаторами «евромайдана», когда с первых же дней во власти начали демонстративно «интегрироваться в Европу», рвать экономические отношения с Россией и спонсировать националистов из «Свободы».

Напомню, первые реверсные поставки газа из ЕС на Украину организовали не Коболев и Прошенко, а министр топлива и энергетики во времена Януковича – Юрий Бойко, впоследствии сертифицированный «оппозиционер его величества».

«До тех пор, пока В (не НА – прим.) Украине и на Западе не признают правду о событиях 2014 года, эта трагедия всегда будет препятствием на пути к полному национальному примирению. Для этого истинные виновники трагедии 2013-2014 годов должны понести самое суровое наказание» – пафосно завершается обращение, подписанное Виктором Януковичем.

Сложно с этим не согласиться, однако я надеюсь, что адвокаты экс-президента объяснили своему подзащитному, что главное в любом расследовании – это не выйти на самого себя.