Янукович поздравил Зеленского с победой

22.04.2019, Киев, Семен Дорошенко

Четвертый президент Украины Виктор Янукович, свергнутый с должности в ходе госперевопрота 2014 года, поздравил Владимира Зеленского с избранием на пост главы Украины, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Соответствующее заявление Януковича опубликовал в соцсети его пресс-секретарь Юрий Кирасир.

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“Я искренне поздравляю Вас с избранием на пост президента Украины. Украинцы доверили Вам этот пост в тяжелейший для нашей страны момент истории. Миролюбивый украинский народ расколот и радикализирован как никогда ранее. Братоубийственная война на моем родном Донбассе каждый день уносит жизни украинцев и уничтожает когда-то процветающий край.

Вина за эти чудовищные страдания лежит на Петре Порошенко и его соратниках, которые все эти годы проводили политику ненависти и насилия. Избиратели уже вынесли им однозначный приговор голосованием. А история наверняка вынесет свой, более жесткий”, – заявил Янукович.

По мнению Януковича, после инаугурации перед Зеленским встанут “нелегкие задачи”.

“Главные – принести нашей стране мир, объединить и примирить украинский народ. Восстановить законность и справедливость. Улучшить благосостояние украинцев. Заменить страх и уныние в душах людей на надежду и веру в лучшее, нести людям, то что объединяет, а не разделяет”, – заключил Янукович.

Также Янукович “поклонился мудрому украинскому народу” и пожелал Зеленскому “божьего благословения” и здоровья.

Напомним, при Порошенко украинский суд заочно осудил Януковича за якобы имевшую место госизмену. Сейчас адвокаты Януковича обжаловали решение суда.

Владимир Зеленский на выборах получил рекордный за все годы независимости уровень поддержки – свыше 73 %, сравнимый с показателями поддержки Владимира Путина в РФ и Александра Лукашенко в Беларуси.