22.06.2018, Киев, Игорь Петров

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Янукович против воссоединения Крыма с Россией

Претензии по поводу крымского референдума и территориальной целостности Украины надо предъявлять не Виктору Януковичу, а пришедшим к власти майданщикам.

Об этом на судебном заседании по делу о госизмене Виктора Януковича заявил свидетель Сергей Бернацкий, бывший охранник экс-президента, отвечая на вопрос прокурора Руслана Кравченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Какая была реакция обвиняемого Януковича, когда РФ незаконно присоединила к себе АР Крым. Он был удовлетворен данным решением?» – спросил прокурор.

«Насколько мне известно, и Янукович это неоднократно говорил, что он всегда был, есть и будет сторонником только единой, территориально неделимой, соборной Украины. О фактах, доволен или недоволен, я не знаю, могу говорить только за себя», – ответил Бернацкий.

«Поясните, пожалуйста, когда он говорил, что является сторонником единой Украины, он не говорил, что он будет делать для того, чтобы Украина была единой?» – спросил Руслан Кравченко.

«Этот вопрос нужно задавать не президенту Януковичу, а лицам, которые пришли и сейчас находятся у власти в Украине незаконным путем. Всем известно, что референдум в Крыму прошел уже при отсутствии на территории Украине президента Януковича. И сегодняшние руководители (так называемые) не предприняли никаких действий, для того, чтобы территориальная целостность была сохранена.

Процедура референдума – это не день, не два и не три. Но нынешние руководители даже не удосужились наладить контакт с жителями того Крыма. Более того, с трибуны Верховной Рады звучали слова – запретить русский язык, всех, извините меня, поставить в стойло, мы научим как надо жить. Кто не согласится – мы научим, как себя вести.

О территориальной целостности и том, что население Крыма приняло решение на референдуме выйти из состава Украины, это в большей степени вопрос к нынешней власти. К Турчинову, Яценюку и т.д», – сказал бывший охранник.