06.02.2019, Москва, Галина Шершнева

Бывший президент Украины Виктор Янукович предложил открыть участки по выборам президента Украины в Крыму.

Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Можно задать вопрос Порошенко и гоп-компании. Хорошо, Крым украинский. Сколько там живет украинцев. Предоставьте им возможность проголосовать за украинскую власть. Какой они дадут ответ?» – сказал Янукович.

По его мнению, украинская власть прекрасно осознает враждебное к себе отношение всех граждан, выехавших за пределы страны.

«Они сегодня хорошо понимают, что все те люди, которые выехали за территорию Украины, это их оппоненты. Те, кто не может эту власть полюбить», – сказал Янукович.

Ранее он сообщил, что его адвокаты обратятся в следственные органы Украины о возбуждении уголовного дела «по факту потери Крыма».