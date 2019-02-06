Янукович собирается судиться за Крым
Адвокаты бывшего президента Украины Виктора Януковича обратятся в следственные органы в Киеве с инициативой расследовать «потерю Крыма».
Об этом сам Янукович заявил сегодня на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Все, что связано с разделением страны, власть успешно выполняет. Это связано и с потерей Крыма. Мои адвокаты вчера провели пресс-конференцию и подали документы в следственные органы для того, чтобы начать следствие, а кто на самом деле виноват в потере Крыма. Кто конкретные виновники, кто нарушил конституцию Украины и совершил государственный военный переворот», – сказал Янукович.
Он также обратился к странам-гарантам его соглашения с активом Майдана, подписанным в феврале 2014 года, – Франции, Германии и Польше.
«В этом соглашении был пункт, что должна быть создана независимая международная группа по расследованию преступлений на Майдане. Если бы пять лет назад эта группа начала работать, той трагедии и катастрофы на Украине не было бы. Вероятней всего, не было бы войны в Донбассе, наверное, и ситуация в Крыму была другой», – сказал Янукович.
Вчера в Киеве сторона защиты Януковича в деле о государственной измене презентовала фильм «Кто и почему сдал Крым» с обвинениями в адрес действующей власти.
Метки: Виктор Янукович
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