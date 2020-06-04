Янукович всё время пахал на Западную Украину и давил российский бизнес – Добкин

04.06.2020, Киев, Игорь Петров

Президент Виктор Янукович при распределении бюджетных средств гораздо больше денег выделял западным регионам, и не любил российский бизнес.

Об этом в беседе на телеканале «112 Украина» сообщил бывший глава Харьковской облгосадминистрации Михаил Добкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы Азарову говорили тогда (Януковичу сложно было это говорить): «ну Николай Янович, посмотрите, как вы распределяете бюджетные средства – почему вы в те регионы, которые для вас в политическом плане ничего не значат, даете больше?»… Людям нужно показать результат, за что они голосовали, за что давали 70%, 80%, 50% за Януковича и «Партию регионов».

Он говорит: «это шеф. Идите, с ним разговаривайте. Я против, но это – его позиция»… Оно не помогло. Они не понимали, что он там никогда не станет своим.

Янукович с первого дня своего президентства очень негативно высказывался о российском бизнесе в Украине. Говорил, что они столько здесь всего скупили, что будет время, когда они будут управлять нашей экономикой.

В то же время он готов был что угодно сделать для американского бизнеса, для европейского бизнеса», – рассказал Михаил Добкин.