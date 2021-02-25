Янукович второй раз предал защищавший его «Беркут»

25.02.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Экс-президент Украины Виктор Янукович, который бежал из страны, бросив на растерзание майданщикам державших оборону силовиков, с этого года прекратил финансирование команды адвокатов, оставив правоохранителей один на один с украинским судилищем.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я хотел бы акцентировать на людях, судьба которых решается на Украине – там сегодня судят работников правоохранительных органов. Семь лет, уже некоторые получили приговор, это «Беркут», некоторые ещё находятся в судах. Только благодаря профессиональной команде защитников они не получают по беспределу приговор.

Финансировали эту профессиональную команду мы, в том числе, в складчину, и большую долю финансировал гражданин Виктор Фёдорович. В этом году он прекратил финансирование. Я когда узнал, начал разбираться, они говорят, это проблема и беда. Потому что сейчас уйдёт профессиональная команда, зайдут государственные адвокаты, войдут в сговор с государством, и будет приговор по беспределу, а это судьба конкретных людей», – рассказал Олейник.

«Я никогда не считал чужие деньги. Если вопрос о помощи – каждый кто может. Но Виктор Фёдорович – это вопрос не помощи, это вопрос долга», – подчеркнул экс-депутат.

«Янукович, что ли? То есть он второй раз ребят сдал?» – уточнил телеведущий Владимир Соловьёв.

«Да, на сегодняшний день есть такая информация. Если она неправильная, я извинюсь публично. Но на сегодняшний день прекращено финансирование, и семьи потеряли кормильца, кто сына, кто отца. Ведь они потеряли от того, что он не выполнил свой долг», – подтвердил Олейник.