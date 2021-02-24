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24.02.2021, Москва, Елена Острякова
 
Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Провокации, Россия, Скандал, Украина
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Януковичевский министр собрался возглавить объединённые ЛДНР

Новости Украины

Бежавший в Россию экс-министр внутренних дел Украины Виталий Захарченко хочет объединить Донбасс и стать его президентом.

Об этом он заявил в интервью youtube-каналу «Антонимы», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если народ так поставит вопрос, у меня есть силы и опыт», – сказал Захарченко.

Объединение ДНР и ЛНР, по его мнению позволит убрать «институционные ямы».

«То есть, экономику легализовать. Таможенные границы необходимо открыть для того, чтобы продукция предприятий могла реализовываться. Донбасс всегда был экспортно ориентированным регионом. Сегодня легального экспорта нет. Поэтому невозможно организовать пенсионное обеспечение, социальное страхование», – сказал Захарченко.

Для финансирования нового образования он предлагает создать фонд, который наполнят деньгами представители «нормандского формата», Россия и Украина. Захарченко готов договариваться об этом с Киевом.

Ополченец Владлен Татарский считает, что у Захарченко была возможность приехать на Донбасс в 2014 году и принять участие в его обороне, но он этого не сделал.


«Виталий Захарченко – такой же трусливый, заворовавшийся украинский чиновник, как и все его коллеги, прозябающие в эмиграции. У некоторых из них есть мечта – вернуться к бюджетным кормушкам. Так как в России их к ним не пустят, то они мечтают вернуться на Украину. Им нравится ОРДЛО, как один из вариантов возвращения», – написал Татарский в своем телеграмм-канале.

«Правильный ответ для каждого русского на Донбассе – это «Донбасс только вместе с Россией». Ответ очень простой и очевидный, но Захарченко так не считает», – написал Татарский.

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