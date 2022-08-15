«Японцам придётся напомнить, кто их бомбил» – Совфед РФ

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Японское правительство, ведя проамериканский курс, последние годы старается умалчивать и минимизировать информацию о бомбёжках Хиросимы и Нагасаки, избегая критики в адрес США.

Об этом на заседании Совета Федерации РФ высказался начальник Управления содействия международному развитию Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству Константин Виноградов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что нам делать? Нельзя складывать руки, необходимо всячески раскручивать тему бомбардировок Хиросимы и Нагасаки. Также ни в коем случае нельзя забывать, нужно поднимать тему бомбардировок Токио, а это, напомню, до сих пор одна из неядерных бомбардировок, которая остается самой крупной по количеству жертв среди мирного населения. В Японии, в общем-то, эта тема замалчивается. Мы в 2015 г. с делегацией по линии администрации президента посещали этот затерянный и забытый, в далеких районах (чтобы никто не увидел и не догадался?) музей памяти жертв времен именно токийских бомбардировок», – говорил он.

Спикер также напомнил, что к разрушительным авианалетам на города и Японии, и Германии был причастен один и тот же человек – генерал ВВС США Кертис Лемей. Также подчеркнул, что по американской традиции, массированным ударам подвергались исключительно объекты гражданской и коммерческой (малого и среднего бизнеса) инфраструктуры. При этом ведущие предприятия как в Германии, так и в Японии, которые были застрахованы в США, «странным образом» наиболее страшных ударов избежали.

«Итогом американских бомбардировок – 30% жилого фонда Японии было уничтожено и 60% – Токио. Так «гуманно» воюют создатели, хозяева этого глобального мира. Но нужно же это японцам вновь напоминать и доносить. Хотя, во время визита нашей делегации в 2015 г. в музей памяти атомной бомбардировки Хиросимы мы провели импровизированный тест. Стали опрашивать молодежь кто произвел бомбардировки. Но там был ответ-то однозначный – американцы. Несмотря на пропаганду и оболванивание, люди эту правду знают. Поэтому нам нужно эту активность наращивать, нужно показывать (истинное лицо – ред.) этого зловещего сговора за счет них», – призвал Виноградов.