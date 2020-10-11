Японцев учат, что Хиросиму и Нагасаки разбомбили русские

11.10.2020, Москва, Владимир Гладков

Запад активно переписывает историю Второй Мировой войны, исключив СССР из числа победителей и обвинив его в таких военных преступлениях, как ядерная бомбардировка Японии.

Об этом в ходе пресс-конференции в Москве заявил доктор исторических наук, профессор, заведующий научно-методическим отделом Музея Победы Станислав Давыдов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня остро стоит вопрос о фальсификации истории. Здесь нужно, особенно профессиональным историкам, различать, когда они оценивают такие попытки, интерпретацию истории и действительную фальсификацию.

Мы сейчас сталкиваемся с откровенными фальсификациями, с попытками переписывания истории. Мало того, прошла информация, и я ознакомился с ней, что японцы считают, что разбомбили их мы, а не американцы.

А американцы говорят, что никакого вклада СССР в победу не было, и они победили Японию сами, хотя в то время хватались за голову и прогнозировали потери около полутора миллиона человек и полтора или два года, чтобы победить Японию, а мы за 11 дней решили этот вопрос», – отметил историк.

По его словам, сохранение исторической памяти о Великой Отечественной Войне – это геополитический интерес России.

«Всё это, безусловно, нужно поддерживать и нести, не обороняться, а вести активную борьбу на историческом фронте, и в том числе на постсоветском пространстве, где, к сожалению, мы несколько утратили позиции. Как и русский язык, наверное, это должны делать соответствующие специалисты и волонтёры, которые должны организовывать школы.

Постсоветское пространство – это зона геополитических интересов России. В общем, это были бы наши хорошие братья и мы бы жили вместе. Нас развели обстоятельства, но это не значит, что у нас нет общего прошлого, и его не надо сохранять.

Сохранение общего прошлого – это залог того, что геополитический код России будет на должном уровне. Действительно мы должны помнить, что такое СССР и о том, что Россия преемница СССР, и её геополитическое место – это вовсе не региональная держава, как считают в США», – заключил Давыдов.