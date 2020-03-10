Японцы осознали, что Курильских островов им не видать

10.03.2020, Москва, Олег Кравцов

Надежды Токио добиться от России территориальных уступок в виде островов южной части Курильской гряды, отошедших СССР по итогам Второй мировой войны, фактически стремятся к нулю.

Об этом «Известиям» заявил один из бывших высокопоставленных японских дипломатов, долгие годы работавший на российском направлении.

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По его словам, японский премьер Синдзо Абэ проявил достаточную смелость, пойдя на столь плотное общение с лидером РФ в условиях «не самого комфортного положения России на международной арене после событий в Крыму».

«Сам Абэ говорит, что прогресс есть, но никогда не уточняет, в чем именно. Никаких обнадеживающих новостей на сей счет мы не видим. Зато видим новости о поправках в российскую Конституцию о запрете на передачу российской территории другим странам», – говорит дипломат.

При этом газета указывает, что некоторых японских экспертов обнадежила имеющаяся в этой поправке формулировка «за исключением случаев проведения демаркации или редемаркации границ с соседними государствами».

Правда, в публикации отмечается, что автор поправки, говоря о возможности иностранных государств забрать себе в будущем часть российских территорий, упоминал в этом ряду не только Крым и Калининград, но и Курилы.

«И смотря сейчас на процесс внесения поправок в российскую Конституцию, многие японцы стали размышлять и склоняться к тому, что острова уже никогда не вернут, – сокрушается в беседе с изданием эксперт Японского института международных отношений Хиронори Фусита. – И прогноз тут не очень оптимистичен. Абэ эту проблему не решит, а после него всё станет еще сложнее, так как такого энтузиазма у нового главы правительства не будет».

При этом этом, добавляет газета, в публичном пространстве никто из японских политиков не позволит себе прекратить прилюдно добиваться от Москвы передачи Японии островов.

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