Японцы, расслабьтесь: Россия построит на Курилах суперкурорт

19.10.2020, Москва, Елена Острякова

Власти Сахалинской области предлагают построить крупный горнолыжный курорт на Итурупе – самом крупном острове южной группы Большой гряды Курильских островов.

Об этом сообщает информагентство «Сахалин Курилы», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Кроме спортивной составляющей (13 километров трасс) проект включает в себя туристическую деревню на 700 гостей, оборудованные горячие источники, новую асфальтированную дорогу и даже поле для гольфа.

«У проекта потенциально очень хорошая доходность, до 20% годовых. Сейчас ведется поиск инвесторов. Необходимо примерно 15 миллиардов рублей, это от каждого где-то от 100 до 800 миллионов», – сказал министр инвестиций Сахалинской области Дмитрий Лисневский.

Основной вкладчик, он же инициатор проекта, — туристический гигант «Роза Хутор». Он уже вложил деньги в разработку концепции.

«Мы готовы полностью взять на себя управление проектом и доведение под ключ. И у нас нет сомнений в его рентабельности. Это будет один из лучших в Азии комплексов. Горнолыжные трассы, горячие источники, первое на Дальнем Востоке поле для гольфа. По сути это будет вторая «Роза Хутор», но на другом конце страны», – сказал представитель «Роза Хутор» Алексей Соловьев.

Комплекс будет располагаться в 20 километрах от аэропорта «Ясный» в Курильске. Круизные лайнеры и самолеты будут возить на остров до 400 тысяч гостей в год.

Напомним, Япония не теряет надежды на то, что Россия отдаст ей Южные Курилы. В 2016-2017 годах японское правительство вело переговоры о совместной экономической деятельности на островах.