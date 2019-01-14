Японии напомнили, что курильский поезд ушел еще в 1960-м

14.01.2019, Москва, Максим Карпенко

Пытаясь добиться передачи части Курильских островов под контроль Токио, японцы ссылаются на прекративший свое действие еще в советские времена документ.

Об этом в эфире «Независимой студии», передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил завкафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николай Платошкин.

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По его словам, декларация 1956 года, по которой СССР должен был передать Японии два острова в качестве жеста доброй воли, уже давно расторгнута.

«…Написано, что СССР в порядке доброй воли готов уступить Японии из этих четырех два самых маленьких острова. Но декларация была отменена Советским Союзом в январе 60-го года после того, как Япония заключила договор с Соединенными Штатами, по которому до сих пор в Японии находятся 60 тысяч американских солдат и офицеров.

Тогда-то был смысл в чем – если вы убираете американские войска, провозглашаете нейтралитет, тогда в порядке доброй воли… Японцы вроде бы хотели, но американцы: «Вы что, обалдели что ли», поэтому декларация мертва, она отменена обеими сторонами в 60-м году.

Я не понимаю, почему господин Лавров сейчас ссылается на эту декларацию 1956 года? А, может быть, сослаться на ярлык великого хана Тохтамыша Дмитрию Донскому от 1382 года? Зачем ссылаться на мертвые документы? Поэтому наша общественность справедливо негодует», – заявил Платошкин.

Дипломат также назвал недопустимой «совместную деятельность» с японцами на Курилах.

«Я считаю, переговоры любые с японцами по территориям должны быть прекращены нами. Нечего с ними обсуждать. Никакого совместного хозяйственного ведения с японцами на этих территориях быть не может до тех пор, пока они не отказались от претензий на нашу землю. Все – если у них есть какая-то территориальная проблема, пусть поставят зеркало и сами с собой ее обсуждают», – сказал Платошкин.