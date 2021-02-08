Япония дистанцировалась от антироссийских санкций Запада

08.02.2021, Москва, Олег Кравцов

Япония намерена возобновить работу над заключением мирного договора с Россией и обсуждение совместных проектов, прервав паузу, вызванную пандемией и сменой правительства осенью прошлого года.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявили премьер-министр Ёсихидэ Суга и глава МИДа Тосимицу Мотэги.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

При этом опрошенные «Коммерсантом» российские дипломаты и эксперты считают, что эти заявления свидетельствуют о решимости Токио разморозить политический диалог и торгово-экономическое сотрудничество с Москвой.

«Премьер Суга четко дает понять, что он намерен следовать проводившейся Синдзо Абэ политике «двух треков» в отношениях с Москвой, предполагающей переговоры по территориальному вопросу и подписанию мирного договора с Москвой в сочетании с развитием деловых связей. Упоминание Ёсихидэ Сугой необходимости вернуться к договоренностям, достигнутым в 2018 году в Сингапуре, сигнализирует о готовности японской стороны идти на серьезные уступки, поскольку в совместной советско-японской декларации 1956 года упоминаются не четыре, а два острова», — говорит экс-посол России в Японии, завкафедрой дипломатии МГИМО МИД Александр Панов.

По его словам, в условиях обострения отношений России с Западом Япония дистанцируется от войны санкций, ограничиваясь политическими декларациями в поддержку западных союзников.

«Парадокс состоит в том, что, несмотря на отсутствие мирного договора с Москвой, никаких собственных санкций против России, ни персональных, ни секторальных, Япония не ввела и их не рассматривает. Таким образом, отношения Москвы с Токио, по крайней мере, не выглядят такими уж откровенно конфликтными, как отношения России с США и ЕС. Это дает новый шанс на оживление контактов в 2021 году и превращение Токио в потенциального посредника между его западными союзниками и Москвой», — считает дипломат.

Схожего мнения придерживается завкафедрой востоковедения МГИМО МИД РФ Дмитрий Стрельцов.

«Ситуация развивается по кругу. То, что происходит сегодня, чем-то напоминает острый кризис периода правления Барака Обамы. Тогда, в разгар конфликта на Украине, Япония занимала более сдержанную позицию по отношению к Москве по сравнению со своими западными союзниками и пыталась стать мостиком между Россией и Западом. Нечто подобное вполне может произойти и сегодня», — полагает Стрельцов.