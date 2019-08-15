Япония не способна договариваться по Курилам – Лавров

15.08.2019, Москва, Владимир Гладков

Россия, как продолжатель СССР, готова передать Японии два из четырёх Курильских островов, однако только после признания японцами итогов Второй Мировой и подписания мирного договора, в чём пока подвижек нет.

Кроме того, Япония не самостоятельна в распоряжении своей территорией и не сможет воспрепятствовать желанию США – разместить базы на указанных островах.

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Об этом в ходе всероссийского молодёжного форума «Территория смыслов» заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Россия является государством-продолжателем Советского Союза. Все остальные республики являются правопреемниками, а мы, кроме правопреемства, ещё являемся государством-продолжателем Советского Союза, и мы в таком качестве в декабре 1991 года были признаны и автоматически, в силу этого нашего статуса, продлили своё постоянное членство в СБ ООН.

И поэтому – все те международные обязательства, которые брал на себе Советский Союз, мы подтвердили и готовы их выполнять, в том числе Декларацию правительств Японии и Советского Союза 1956 года, в которой чётко было сказано, что Россия и Япония больше не воюют друг с другом, не рассматривают друг друга в качестве врагов, а будут выстраивать отношения на принципах миролюбия и добрососедства, и в статье 9 этой декларации сказано, что: «Исходя из доброжелательного отношения к Японии, учитывая интересы японского народа, Советский Союз готов, после заключения мирного договора, передать Японии острова Хабомаи и Шикотан в качестве жеста доброй воли, именно после заключения мирного договора», – рассказал политик.

«И когда, после исчезновения Советского Союза, Россия подтвердила эти обязательства в числе прочих, когда начались новые контакты между Москвой и Токио, с премьер-министрами, которые сменялись в Японии, эта тема, конечно же, обсуждалась, и в последний раз, пару лет назад, президент Путин и премьер-министр Синдзо Абэ договорились активизировать переговоры по мирному договору на основе декларации 1956 года, каковая, как я уже сказал, гласит: «Сначала подписание договора, затем рассмотрение вопроса не о возвращении, а о передаче, в духе доброй воли, двух вот этих островов».

Мы при этом исходим из того, что подписание мирного договора должно быть нацелено на констатацию тех реалий, которые сложились после Второй Мировой войны, о признании итогов Второй Мировой войны, в соответствии с которыми острова Южной Курильской гряды, все 4 острова, являются территорией РФ, как продолжательницы Советского Союза.

И наши японские коллеги здесь не могут никак изменить свою позицию, они говорят, что не согласны с итогами Второй Мировой войны в той части, которая касается их и нас, хотя эта позиция не может быть принята, она противоречит Уставу ООН», – отметил Лавров.

Также министр обратил внимание, что Япония зависима от США в вопросе безопасности, поэтому России необходимо понимать, насколько самостоятельной «Страна восходящего солнца» будет в дальнейшем.

«Второй пример, проблемы безопасности. Вы знаете, что на японской территории существуют американские военные базы, большое количество американских военнослужащих, и по договору 1960 года между Японией и США, американцы имеют право практически на любой части Японии размещать свои Вооружённые силы.

Кстати, этот договор 1960 года был подписан после того, как была заключена декларация 1956 года, и тем самым этот договор создал условия, которые не существовали в период подписания той самой декларации. Замечу, что выполнить ту декларацию в советские времена можно было бы, но именно Соединённые Штаты воспрепятствовали тому, чтобы Япония пошла на этот шаг, не желая, чтобы Япония нормализовала отношения с нашей страной, и постоянно стремясь использовать эту тему островов для внедрения конфронтационных ноток в контакты между нами и Токио.

Мы, ещё раз подчеркну, это прекрасно видим, мы хотим хороших отношений с нашим японским соседом. Для этого нам нужно понять, готова ли Япония признать итоги Второй Мировой войны, раз она является членом ООН, а в Уставе организации чётко сказано, что эти итоги незыблемы. Во-вторых, нам нужно понять, насколько Япония будет самостоятельна в вопросах внешней политики и в решении вопросов безопасности», – подчеркнул Лавров.