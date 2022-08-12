Япония окончательно демонтирует дипломатические отношения с РФ

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С началом СВО на Украине деградация российско-японских отношений достигла рекордных масштабов, причём, по инициативе Токио, окончательно растерявшего субъектность под колпаком США.

Об этом на заседании Совета Федерации высказался директор Третьего департамента Азии МИД РФ Николай Ноздрев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«После начала СВО на Украине правительство Японии развернуло беспрецедентную антироссийскую кампанию, фактически пойдя на полный демонтаж всего накопленного в прежние годы позитива двусторонних отношений. Это делалось абсолютно сознательно. Создавалось впечатление, что японская сторона пытается максимально выслужиться перед своим американским союзником, иногда даже предвосхищая те поручения и указания, которые поступают из-за океана. Вся полнота ответственности за нынешнюю деградацию двусторонних связей лежит на администрации Кисиды (премьер-министр Японии с выраженной проамериканской позицией Фумио Кисида – ред.), которая взяла русофобский курс в русле безоглядной милитаризации с Вашингтоном. Японские власти отдают себе отчет о неизбежном ущербе от собственных действий, прежде всего, для собственного населения, но их это совершенно не заботит, поскольку в голове сидит очень опасная и бесперспективная мысль – любым образом попытаться наказать Россию», – сказал дипломат.

По его словам, общественно-политические фигуры и местные СМИ активно присоединились к информационной кампании США и ЕС по дискредитации действий руководства и армии РФ.

Ноздрев подчеркнул, что Япония прекратила требовать от американцев публичного выражения раскаяния и принесения извинений за совершенное преступление, а также вовсе перестала обвинять Вашингтон в произошедшей катастрофе.

«Чтобы оправдать те трудности, с которым столкнулось сегодня японское население, как это обычно бывает, руководство развернуло внутри страны активную пропагандистскую работу по очернению, оболганию России, ее законных действий по обеспечению национальной безопасности на стратегическую перспективу. Японский истеблишмент идет на нарушение общепринятых норм дипломатического протокола и человеческой этики, что мы видим и по тем условиям, в которых работает наше посольство в Японии, и на гуманитарной линии двусторонних отношений. Мы даже видим, как японское руководство готово цинично использовать в своих конъюнктурно-дипломатических целях самые трагические события истории собственной страны. Рассматриваем, как абсолютно возмутительный – отказ организаторов традиционных мемориальных церемоний в Хиросиме и Нагасаки от приглашения посла РФ в Японии Михаила Юрьевича Галузина», – подчеркнул эксперт. «Хотел бы отметить, что после появления в 1970-х гг. практики участия глав иностранных дипмиссий в этом мероприятии, российская дипмиссия ни разу их не пропускала. Всегда на самом высоком уровне наше присутствие там было обеспечено, хотя путь из Токио туда не самый близкий», – напомнил Ноздрев.