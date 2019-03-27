Выборы
//exit;
27.03.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Война, Вооруженные силы, Донбасс, Медицина, Украина
Просмотров:

Япония подарила ВСУ медоборудования на миллионы долларов

Правительство Японии передало главному военному клиническому центру в Киеве современное медицинское оборудование, среди которого аппарат для искусственной вентиляции легких, наркозно-дыхательный аппарат, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

“Сегодня, 27 марта, в Национальном военно-медицинском клиническом центре “Главный военный клинический госпиталь” японской стороной, при содействии ООН, было передано современное медицинское оборудование: аппарат для искусственной вентиляции легких, наркозно-дыхательный аппарат и наборы для оказания экстренной медицинской помощи нашим военным медикам, которые спасают жизни военнослужащих в районе проведения операции Объединенных сил”, – указали в ведомстве.

По словам министра обороны Степана Полторака, всего с начала войны японской стороной было передано ВС Украины медицинского оборудования почти на 1,5 миллиона долларов.

В течение последних четырех лет правительство Японии выделило финансовую помощь Украине в размере более 1,7 млрд долл.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,








За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]

Просьба к читателям поддержать работу модератора:
Карта «СБ России»: 5469380053262415, Кошелёк WebMoney: R521060319296


Все новости за сегодня
  • Март 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть