Япония подарила ВСУ медоборудования на миллионы долларов

27.03.2019, Киев, Семен Дорошенко

Правительство Японии передало главному военному клиническому центру в Киеве современное медицинское оборудование, среди которого аппарат для искусственной вентиляции легких, наркозно-дыхательный аппарат, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

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“Сегодня, 27 марта, в Национальном военно-медицинском клиническом центре “Главный военный клинический госпиталь” японской стороной, при содействии ООН, было передано современное медицинское оборудование: аппарат для искусственной вентиляции легких, наркозно-дыхательный аппарат и наборы для оказания экстренной медицинской помощи нашим военным медикам, которые спасают жизни военнослужащих в районе проведения операции Объединенных сил”, – указали в ведомстве.

По словам министра обороны Степана Полторака, всего с начала войны японской стороной было передано ВС Украины медицинского оборудования почти на 1,5 миллиона долларов.

В течение последних четырех лет правительство Японии выделило финансовую помощь Украине в размере более 1,7 млрд долл.