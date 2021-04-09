Япония устроила новую провокацию по поводу принадлежности Курил

09.04.2021, Москва, Владимир Гладков

Японское правительство опубликовало требование к новым школьным учебникам по истории, географии и обществознанию, в которых Южные Курилы теперь будут признаваться «исконно японскими землями».

Об этом в ходе брифинга сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы обратили внимание на новое требование Министерства образования, науки, техники и культуры Японии к новым учебникам по географии, истории и обществознанию для старших классов, которые в обязательном порядке предписывают обозначать Южные Курилы как «исконно японские территории», – сказала она.

Захарова отметила, что это неизбежно скажется на двусторонних отношениях.

«Вызывает сожаление, что японское правительство внушает молодому поколению ложные стереотипы, противоречащие исторической правде и итогам Второй мировой войны, и тем самым раздувают кампанию безосновательных территориальных притязаний к нашей стране.

Суверенитет РФ над Курилами неоспорим, вышеуказанные действия японской стороны вызывают глубокое возмущение в российском обществе, способное отрицательно сказаться на атмосфере двусторонних отношений», – добавила представитель МИД.