Японские наци уже зигуют: «Не простим русским Хиросиму и Нагасаки!»

Итоги проамериканской пропаганды в Японии дали страшные всходы – часть населения считают, что Хиросиму и Нагасаки бомбили русские, а значительное число японцев оправдывает применение ядерного оружия со стороны США.

Об этом на заседании Совета Федерации рассказал зампред Комитета СФ по международным делам Фарит Мухаметшин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он выразил обеспокоенность стремлением официального Токио переписать подлинную историю национальной трагедии прошлого столетия – авиаудара по городам Японии.

«К нашему удивлению, в правительстве Японии упорно проводят линию на замалчивание фактов бомбардировки Хиросимы и Нагасаки США. В текстах выступления японских официальных лиц отсутствует упоминание страны, совершившей этот бесчеловечный акт. А в работе над многосторонними документами по ядерному разоружению японская сторона уклоняется от любых отсылок к Америке как государству, ответственному за авиаудар.

Японские учебники истории искажают мотивы и предпосылки вступления СССР в войну. Материал подается таким образом, что в восприятии школьников вина за бомбардировки ложится на нашу страну.

Об этом неоднократно говорил президент России. В Японии в день памяти о жертвах атомной бомбрадировки Хиросимы и Нагасаки или стыдливо молчат о том, кто же сбросил бомбы, или пишут очевидную чушь, мол, это сделали некие абстрактные союзники. О том, что именно США устроили на исходе Второй Мировой войны такую страшную и ничем не оправданную бойню -просто не говорят», – процитировал Мухаметшин.