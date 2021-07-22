«Японский городовой!» – Украина лишилась Крыма теперь и на сайте Олимпийских игр в Токио

22.07.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

На официальном сайте Олимпиады-2020 в Токио опубликовали карту со странами-участницами, среди которых Украина изображена без Крыма.

На изображении полуостров отделён от материка линией, которой обозначены государственные границы, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В МИД Украины поспешили сообщить, что на данный момент ведомство разбирается в ситуации.

«МИД поручил посольствам Украины в Швейцарии и Японии разобраться в этой ситуации», – цитирует «РБК-Украина» пресс-секретаря МИД Украины Олега Николенко.

Комментируя инцидент, одесский политик Вячеслав Азаров сделал предположение, что крымский вопрос на Западе фактически решён в пользу России.

«Судя по нарастающему количеству таких случаев в разных странах, вопрос этот на Западе считается решенным, – Крым вошел в пакетное соглашение с Россией по признанию взаимных интересов. И вот, когда становится окончательно ясно, что кураторы преследовали свои интересы, а не наши, снова встает вопрос, кто из украинских политиков допустил бегство полуострова?» – написал Азаров в своём «Facebook».

По его словам, Донбасс и Крым прекрасно уживались в рамках украинского государства, а рвавшиеся к власти любой ценой путчисты, «создали политические условия для бегства несогласных регионов».

«Гражданское согласие и единство такой разнообразной страны, как Украина, – слишком хрупкая ценность, чтобы рисковать ею ради амбиций политиков. Поэтому путчисты, в первую очередь, должны заплатить за столь огромную потерю», – заключил одессит.

Отметим, совсем недавно разразился скандал после того, как украинский пропагандистский телеканал «Дом» опубликовал карту, на которой Крымский полуостров был обозначен как часть РФ.

Кроме того, ранее в Киеве подняли истерику в связи с тем, что американская организация по «продвижению демократии» Freedom House второй год подряд публикует доклады с картой Украины без Крыма.

Также год назад Львовский горсовет опубликовал образовательные видеоролики с картой Украины без Крыма. Ранее в том же Львове «активисты» подняли шум, обнаружив украинскую карту без полуострова в газете с кроссвордами.

Впрочем, подобные «знамения» имели место на протяжении всего времени, начиная с 2014 года. Майданщики где только ни находили подобную «зраду» – от этикеток «Кока-Колы» до издания «National Geographic».