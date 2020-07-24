Японским политикам сулят уголовные дела за претензии на Курилы

24.07.2020, Москва, Максим Карпенко

Россия должна возбуждать уголовные дела в отношении японских политиков, призывающих забрать Курильские острова.

Об этом во время круглого стола в режиме онлайн заявил крымский политолог Иван Мезюхо, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Эксперт напомнил, что принятые недавно поправки в Конституцию РФ позволяют приравнять такие призывы к экстремизму.

«Мы видим, что законодательные изменения, которые уже прошли Государственную Думу, позволяют приравнивать действия и призывы к нарушению территориальной целостности Российской Федерации к экстремизму. А это значит, что даже некоторые японские политики, которые неосторожно высказываются на тему территориальной целостности Российской Федерации, могут быть привлечены к юридической и уголовной ответственности на территории Российской Федерации.

Вопрос, будет ли этот политик, который будет таким образом высказываться о Курильских островах, посещать Россию. С другой стороны, наше государство, правоохранительные органы, реагируя на подобного рода высказывания, акцентируют свою позицию», – заявил Мезюхо.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что одобренные на референдуме поправки к Конституции, запрещающие отчуждение каких-либо территорий России, касаются не только одного-двух регионов, которые на слуху, а гораздо большего количества.

До этого в Южно-Курильске установили памятный знак с текстом одной из поправок к Конституции. Плиту с табличкой, на которой выбиты слова о недопустимости действий к отчуждению территорий России, разместили на центральной площади.

Отметим, что МИД России накануне раскритиковал так называемую «Белую книгу по обороне Японии» за 2020-й год. Спикер российского дипломатического ведомства Мария Захарова заявила, что действия Японии нагнетают обстановку в Азиатско-Тихоокеанском регионе:

«Категорически не приемлем претензии Токио в отношении оборонных мероприятий на южных Курилах, именуемых в данной книге «незаконно оккупированными исконными японскими землями». Вновь вынуждены напомнить, что эти острова находятся под суверенитетом России по итогам Второй мировой войны, которые закреплены в том числе в Уставе ООН, и мы вправе вести на них любую деятельность».