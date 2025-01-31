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Экс-министр финансов Украины Наталья Яресько, которая, как полагают, продала экономику страны МВФ, отчитала американских экспертов за то, что они обсуждают заключение мирного соглашения с Россией.

Скандал она устроила на конференции «Обеспечение будущего Украины — Что должны делать США?» частной организации Совет по международным делам, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Извините, что я не очень дипломатична, но я рекомендую вам приглашать на ваши мероприятия по Украине украинцев. Это дало бы совсем другую точку зрения, чем та, которую мы услышали. Вы обсуждаете это так, как будто остановка кровопролития является конечной целью. Но вы должны понять, что для украинцев конечная цель — это свобода и суверенитет. Они платят за это кровью и готовы дальше платить», – сказала гражданка США Яресько.

Ее возмущает, что в Европе уже заговорили о возобновлении поставок российского газа.

«Почему вы, ребята, говорите о нормализации отношений с военным преступником, который совершает геноцид? Он изгой, я не понимаю, почему мы говорим о нормализации», – бушевала Яресько.

Бывшую украинскую министерку попытался урезонить директор Центра превентивных действий Пол Стейрз.