«Яркий и харизматичный»: Политологи о выдвижении ученого Максима Шугалея в ЗакС Петербурга

Ученый-социолог Максим Шугалей баллотируется в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга. Политологи положительно высказались об этой инициативе.

«Полностью поддерживаю выдвижение Максима Шугалея в Петербургский ЗакС. Он настоящий профессионал и патриот своей Родины», – поделился политолог и адвокат Дмитрий Лебедев.

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Его коллега, политконсультант Юлия Милешкина, рассказала, что знает Шугалея через общих друзей и слышала о нем благодаря общей профессии.

«Он фанат своей работы. В хорошем смысле, разумеется, – говорит Милешкина. – Максим Шугалей добивался побед для своих кандидатов, куда бы они ни баллотировались. Его имя даже стало нарицательным для профессии: «Шугалей» как синоним креатива на грани с риском».

По ее мнению, Шугалей лучше, чем кто бы то ни было представляет, как работает власть, и у него «огромный профессиональный и жизненный опыт».

«Он яркий и харизматичный. Я считаю, что его персона украсит и оживит интеллигентное Законодательное Собрание Петербурга», – заключила Юлия Милешкина.