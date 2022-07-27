Ярмарка тщеславия: британцы наградили Зеленского премией Черчилля за отказ бежать из Украины

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Новости Украины

Владимир Зеленский получил премию Уинстона Черчилля за лидерство Международного общества Уинстона Черчилля. Глава киевского режима принял участие в церемонии награждения в формате видеоконференции.

Об этом сообщает Офис Зеленского в соцсети.

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Глава Международного общества Лоуренс Геллер при включении из пресс-центра Офиса премьер-министра Великобритании отметил, что в наши дни происходят события и явления, которых не было со времен Уинстона Черчилля 80 лет назад.

«Демократия в Европе сейчас находится под угрозой тирании, и эту угрозу останавливает лидерство и героизм. Как и Уинстон Черчилль, президент Зеленский показывает, что тирания не должна добиться успеха, что люди должны иметь право самостоятельно выбирать свой путь и свою жизнь», – сказал Лоуренс Геллер.

По его словам, твердость Зеленского в защите своей страны помогает Европе понять себя, а «его отстаивание демократии вдохновляет всех нас».

Похвалил Зеленского и присутствовавший на церемонии бритснский экс-премьер Борис Джонсон.

«Когда россияне начали наступать на Киев, вы знали, что будете их целью. Вы могли покинуть Киев, поскольку выживание Украинского государства тогда зависело от его выживания. Но вы выбрали остаться в Киеве, с украинским народом, так же как Черчилль остался в Лондоне в 1940 году. И вы сказали тогда: «Мне нужно оружие», – сказал Джонсон.

По словам Джонсона, Зеленский, как в свое время Уинстон Черчилль, преодолевает сверхсложные испытания и вдохновляет своим лидерством.

«Украинский народ – это лев, а вы должны быть его голосом. Голосом против тирании, добра против зла, света против тьмы. И вы этот голос льва прекрасно показали, и очень важно, что именно вы в должности президента в это кризисное для Украины и мира время. Вдохновленные вашим лидерством, мы знаем, что Украина не только может победить – она победит! И когда этот день наступит, Украина предстанет как сильное независимое государство», – не скупился на комплименты Джонсон

В ответной речи на эти потоки лести в свой адрес Зеленский кокетливо разделил премию в остальными украинцами.

«Эта награда была бы невозможна, если бы весь украинский народ не поднялся бы для защиты свободы от нападения тирании», – акцентировал Владимир Зеленский.

Также Зеленский использовал повод для того, чтобы похвалить ушедшего в отставку Джонсона, который “не колеблясь пришел на помощь украинскому народу и идеи свободы в целом”.

Также Зеленский призвал Британию продолжать поставки современного и эффективного оружия Украине в достаточном объеме и усиливать санкции против России в надежде, что она проиграет на поле боя.

«Демократии мира способны остановить любую тиранию. Мы способны остановить любое зло, угрожающее нашей свободе. Только общего лидерства всего свободного мира может хватить для этого. И должно хватить и терпения. Терпение на пути к победе. Сегодня никто не знает, сколько времени и усилий понадобится, чтобы дойти до нее. Однако победа стоит того, чтобы прийти. И станет нашей общей с вами историей. Такой же выдающейся, что нас с вами будут цитировать впоследствии так же, как мы сейчас цитируем сэра Черчилля», – подчеркнул Владимир Зеленский.

Награда, которой был отмечен Зеленский передана послу Украины в Великобритании Вадиму Пристайко для ее отправки в Киев.