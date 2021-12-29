Ярош: Командование ВСУ разрешило нам развертывание и пообещало оружие

Новости Украины

Украинские праворадикалы готовы мобилизовать для войны с Россией тысячи прошедших войну в Донбассе боевиков.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью киевскому интернет-изданию «Левый берег» заявил основатель запрещенной в РФ праворадикальной группировки «Правый сектор» и командир незаконного вооруженного формирования «Украинская добровольческая армия» (УДА) Дмитрий Ярош.

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«Через наши структуры за время войны прошли до 10 тысяч человек, это факт. Но я понимаю, что первый эшелон – это будут тысячи добровольцев, которые в полосах бригад ВСУ будут воевать, как мы это и делали всю продолжающуюся по сегодняшний день войну. Поэтому тысячи людей будут сразу же мобилизованы. Командная вертикаль наша есть, а это самое главное. Когда есть команда, приходящие люди уже знают ее», – сказал Ярош.

По его словам, сейчас готовится к развертыванию 8-й батальон УДА.

«Еще раз подчеркну, что это согласовано с командованием Вооруженных сил. И знаете, в 14-м году для меня большей проблемой были не люди, а вооружение. Мы бегали, брали буквально трофейное оружие, разворачивались и действовали тем, что у нас было в руках. На данный момент у нас есть договоренности о том, что вооруженные силы предоставят необходимое вооружение, чтобы добровольцы могли адекватно реагировать на те или иные вызовы по разным направлениям возможного вторжения России», – сообщил праворадикал.

«Думаю, что первая же волна мобилизации – это сотни тысяч людей, которые станут в строй, и мы просто будем помогать, потому что добровольцы никогда не были большой численностью. Мы не брали численностью, мы брали качеством. И, соответственно, наша задача всегда была, условно, «скелетировать» бригады вооруженных сил, добавлять мотивированных людей и людей, готовых к самопожертвованию. Нам всегда это удавалось. Думаю, на этот раз мы тоже выполним эту функцию – при необходимости», – резюмировал боевик.